Trese li se koalicija zbog Dabre? Macan: 'Neke lekcija u Travniku očito nisu bile na dnevnom redu'

Saborski zastupnik DP-a Josip Dabro završio je jučer u pritvoru, nakon što mu je Hrvatski sabor skinuo imunitet na zahtjev DORH-a. Jasno je dao do znanja da će dobro razmisliti planira li podržavati vladajuću koaliciju nakon izlaska iz istražnog zatvora.

Dabro je upitan jesu li za njega izvanredni izbori opcija, a samouvjereno je odgovorio da u "ovoj državi sve opcija pa i da bude neočekivan potres i poruši pola države".

U teren je odmah utrčao šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je pozvao DP da objavi kraj koalicije.

Stabilnost Vlade je tako iz više uglova dovedena u pitanje, no komunikacijski stručnjak Krešo Macan još je jučer u razgovoru s Ivanom Skorinom za RTL Direkt rekao da gotovo ne postoje šanse da se raspadne koalicija.

Vlast ili oporba?

Na pitanje zašto su šanse za tako nešto tako malo, Macan odgovara da to nikome u ovom trenutku ne odgovora, a poruke šefa DP-a smatra jalovima. Prije svega, Macan ističe morali bi odlučiti - jesu li u vlasti ili opozicija i sukladno tome se ponašati.

"Ivan Penava bi istovremeno htio biti na vlasti i opozicija, a to tako ne ide. Moraju shvatiti jednom kad su u vlasti, netko kad je ministar on se mora ponašati sukladno tome što je ministar. On je DP-ov ministar ali je ministar svih građana i ne može u nastupima diskriminirati druge građane kao što je uostalom napravio Šipić kad je rekao ja sam biološki roditelj. To je nešto što može govoriti na stranačkim skupovima, ali kao ministar demografije oni koji su biološki i koji nisu biološki roditelji za sve njih on je ministar", komentirao je Macan.

Podsjetimo da je Penava prije skidanja imuniteta Josipu Dabri govorio za RTL Danas o dubokoj državi, komentirao da je ovo politički montiran proces i da su snimke puštene namjerno kada je Dabro zagrebao malo ispod površine u to što se događa unutar Hrvatskih šuma. Macan ističe da su to teške optužbe.

"Kao prvo, oni moraju dokazati da je ovo politički montirani proces, onda bi to značilo da netko upravlja s državnim odvjetnikom Turudićem, što su jako velike optužbe za bilo kojeg državnog odvjetnika. To znači da je državni odvjetnik pod političkom kontrolom na daljinski upravljač, pretpostavljam premijera", kaže Macan.

Politički mrtvaci

No bez obzira na otrovne strelice prema HDZ-u, DP nije za sada ozbiljnije dovodio u pitanje opstanak koalicije jer očito je prevagnula računica , a ona glasi - tko god da izađe iz koalicije provocira prijevremene izbore. A to pak ,ističe Macan, najmanje odgovora njima.

"Oni su mrtvi. U rejtinzima su na dva posto. Njih nema u na tim izborima i ne mogu ponoviti ni približno rezultat. U principu nikome osobno od saborskih zastupnika kojima su sada plaće po 4000 eura ne odgovora da usred prve godine mandata odu. Tu dosta odlučuje ljudski faktor tako da je računica tu. Zato su oni tako ponašaju jer ne mogu ići na izbore. Ako sruše Vladu sami, to će biti autogol a onda tko živ, tko mrtav, onda su de facto poklonili vlast SDP-u. Misle da će ih SDP zvati u koaliciju i da bi ih zvali u koaliciju nakon što su sami isprovocirali izbore bivšem partnerom? Pa sjećate se, kako je bilo s MOST-om. Bio je neželjen svima nakon one situacije s HDZ-om, tako da tu ima puno varijabli", rekao je Macan.

Plenković ovisan o DP-u

Premijer Plenković je komentirao da mu je ova epizoda neugodna i da mu je gore nego Dabri. Macan ističe da je to tako jer je Plenković dugoročno ovisan o DP-u ali nije ovisan o Dabrinoj ruci jer postoje tri zastupnika srpske manjine na koje može računati pa je s te strane većina stabilna. No situacija kakva je sada, kaže Macan, nije održiva.

"Dabru uvijek zezaju za diplomu u Travniku. Neke lekcije u Travniku nisu bile očito na dnevnom redu. Jedna je nemoj ucjenjivati premijera. Jer kad oni kažu, ovo je politički obračun, a onda su trebali misliti prije tko ima veću batinu. Morate razmišljati par koraka unaprijed. Oni su očito razmišljali jedan korak unaprijed i dočekalo ih je ovo što ih je dočekalo. Ja bih rekao kod Dabra je 'sam pao sam ubio' jer nije htio popustiti i razgovarati s premijerom, doslovce ucjenjivao je premijera. To ide u smjeru kojim ide i nitko s tim nije sretan", komentirao je Macan.

Pat pozicija za sve

Koliko iz cijele situacije može profitirati oporba veliko je pitanje. Macan ističe kako oni stoje bolje nego prije, ali veliko je pitanje kako će se karte odigrati na ljevici i tko kome može biti partner.

"U ovom crvenom valu netko s ljevice ili centra teško da bi pristao s HDZ-om. Fali im još dosta za vlast. HDZ bi bio relativni pobjednik izbora s manje mandata ali pitanje bi li mogao sastaviti Vladu. Tako da u ovom trenutku ja bih rekao je pat pozicija i što god se napravi vezano za prijevremene izbore nije dobro za niti jednu stranku", kaže Macan .

Milanović 'potkurio' situaciju

Aktualna politička situacija nije prošla nezamijećeno ni kod predsjednika Zorana Milanovića. Bio je poprilično oštar prema uhićenju Dabre. Rekao je da nema nijednog razloga da se tog čovjeka pritvori i da se radi o zastrašivanju. Na tome mu je zahvalio i sam Dabro koji je rekao da je pokazao da je frajer. Nedvojbeno, svojim potezom, Milanović je dodatno podgrijao situaciju u koaliciji i Vladi, a od toga, ističe Macan, on ne bježi.

"Milanović gdje god može malo 'kuri' kontra Vlade. Ali to je ta njegova pozicija. Nemojmo se zavaravati da predsjednik Milanović nije nestranački predsjednik kako bi trebao biti po Ustavu. On sasvim jasno navija za tu lijevu opciju još od parlamentarnih izbora", poručio je Macan.

Vox populi

Da bi nakon Dabrina uhićenja Domovinski pokret trebao napustiti koaliciju s HDZ-om smatra velika većina naših čitatelja. Na našu je anketu do 12.00 sati odgovorilo gotovo 2.900 čitatelja. Da DP treba izaći iz koalicije smatra 75 posto čitatelja, a 18 posto smatra da ne treba. Sedam posto čitatelja odgovorilo je "ne znam".

