Ovo je sigurno trenutno najzabavniji grad u Hrvatskoj: 'Cijena pive je prihvatljiva, a hrana odlična'

Oktobeer Fest napokon je otvorio svoja vrata, a sve je započelo spektaklom koji su priredili dronovi nam Zagrebačkim velesajmom. Prve čari dobre zabave došli su pogledati brojni posjetitelji, a Zagreb će naredih dana zasigurno biti najzabavniji grad u Lijepoj Našoj.

Mate Bulić, Daleka obala, ali i brojni drugi glazbenici bili su zaslužni za dobru zabavu prvog dana festivala, a posjetitelje je posebno oduševila cijena piva koja nije dosezala vrtoglave iznose. "Cijena od 5 eura je prihvatljiva. Čitao sam kolike su cijene po ovakvim europskim festivalima pa sam se bojao da tako ne bude i ovdje, ali srećom prihvatljivije je. I hrana je odlična“, kazao je jedan od posjetitelja koji je na Oktobeer Fest došao s društvom.

Foto: Dino Ninkovic

Foto: Dino Ninkovic

Oktobeer Fest svaki dan, sve do 19. listopada, svoja vrata otvara od 13 sati i ulaz će biti potpuno besplatan sve do 18 sati kada kreće večernja zabava i naplata ulaznice u iznosu od 20 eura. U tu cijenu uključen je bogat program u svim šatorima za koje vam ne trebaju dodatne propusnice. S jednom ulaznicom možete ući na sve koncerte tijekom te večeri, a uz ulaznicu dobijete i QR kod koji trebate čuvate jer možda osvojite i neki vrijedni poklon od kojih je najvrjedniji osobni automobil. Također, djeci do 16 godina te osobama s invaliditetom ulaz je besplatan.

Carlsberg Croatia i pivo Pan službeni su pokrovitelji festivala, a zaslužni su i za dobru ponudu piva u Hrvatskom, ali i Češkom šatoru gdje vas, uz ostale šatore, svakodnevno čeka najbolja zabava.

Foto: Dino Ninkovic

Foto: Matija Habljak/pixsell

Arctic, tvrtka iz Rijeke, je na Oktobeer Festu u Zagrebu predstavila prvu svjetleću LED RGB digitalnu fasadu u Hrvatskoj, spektakularnu instalaciju koja podiže razinu vizualnog doživljaja festivala. Dodatno su obogatili program postavljanjem najvećeg Rolly parka u regiji, rolališta na više od 500 kvadrata idealnog za zabavu i druženje svih generacija.

To naravno nije sve jer čeka vas i veliki LEGO šator – mjesto gdje zabava i znanje idu pod ruku. U velikom Bricktoberfest šatoru očekuje vas prava kockasta avantura koja će biti pravi raj za najmlađe ali i njihovu stariju pratnju koja će svoje najmlađe zasigurno odvesti i u najveći i najzabavniji lunapark ikada viđen na ovim prostorima.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Foto: Matija Habljak/pixsell

OVDJE pogledajte detaljan raspored svih koncerata i partyja koji vas čekaju u narednim danima na Oktobeer Festu na Zagrebačkom Velesajmu.

A kako je izgledao prvi dan Oktobeer Festa? Pogledajte u našoj galeriji.