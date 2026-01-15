Vozači, pripremite živce i strpljenje: Počela hitna sanacija jedne od najvećih zagrebačkih avenija

Jutros je krenula hitna sanacija oštećenog kolnika na jednoj od najprometnijih avenija u Zagrebu, Aveniji Većeslava Holjevca.

Riječ je o oštećenjima koja su nastala uslijed zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će zahvatiti dio od Ulice Damira Tomljanovića do Slavonske avenije (prema sjeveru).

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca trajat će sve do subote do četiri sata kada će biti zauzet istočni prometni trak istočnog kolnika. Promet u smjeru sjevera odvijat će se jednim prometnim trakom.

"Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u promet", zamolili su iz Grada.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku