ZNA SE KOLIKO ĆE TRAJATI /

Vozači, pripremite živce i strpljenje: Počela hitna sanacija jedne od najvećih zagrebačkih avenija

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca trajat će sve do subote

15.1.2026.
9:02
Dunja Stanković
Emica Elvedji/pixsell
Jutros je krenula hitna sanacija oštećenog kolnika na jednoj od najprometnijih avenija u Zagrebu, Aveniji Većeslava Holjevca.  

Riječ je o oštećenjima koja su nastala uslijed zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će zahvatiti dio od Ulice Damira Tomljanovića do Slavonske avenije (prema sjeveru). 

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca trajat će sve do subote do četiri sata kada će biti zauzet istočni prometni trak istočnog kolnika. Promet u smjeru sjevera odvijat će se jednim prometnim trakom. 

"Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u promet", zamolili su iz Grada. 

