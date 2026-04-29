Komisija poziva države članice da počnu primjenjivati EU-ovu aplikaciju za provjeru dobi

Komisija je danas donijela preporuku u kojoj potiče države članice da ubrzaju uvođenje EU-ove aplikacije za provjeru dobi i stave je na raspolaganje do kraja godine. EU-ova aplikacija za provjeru dobi sigurna je i štiti privatnost, a predstavlja ključan korak u zaštiti djece od štetnog i neprimjerenog internetskog sadržaja.

Države članice EU-ovu aplikaciju za provjeru dobi mogu pustiti u primjenu kao samostalnu aplikaciju ili je integrirati u europsku lisnicu za digitalni identitet. U preporuci se navode i mjere koje bi države članice trebale poduzeti kako bi osigurale brzu dostupnost i interoperabilnost EU‑ova rješenja za provjeru dobi.

'Radimo na stvaranju prostora u kojem su naša djeca sigurna'

Komisija je izradila plan za primjenu EU-ove aplikacije za provjeru dobi, čime se korisnicima omogućuje da dokažu da ispunjavaju uvjete za traženu dobnu granicu bez otkrivanja njihove točne dobi, identiteta ili bilo kojih drugih osobnih podataka. Sada je na državama članicama da prilagode aplikaciju i puste je u upotrebu za svoje građane.

Zaštita djece na internetu jedan je od prioriteta Komisije. Prema Aktu o digitalnim uslugama internetske platforme dužne su osigurati visoku razinu privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika na internetu.

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju, izjavila je: "Učinkovita provjera dobi kojom se štiti privatnost sljedeći je dio slagalice koju ćemo uskoro dovršiti. Radimo na stvaranju internetskog prostora u kojem su naša djeca sigurna te koji mogu pozitivno i odgovorno koristiti bez ograničavanja prava odraslih."