Kolinda Grabar-Kitarović odgovorila planira li natrag u politiku: 'Očekujem sada pogled unaprijed'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao gošća uživo na RTL-u s Pantovčaka najavila je što očekuje u drugom mandatu Zorana Milanovića.

"Iskreno, mislim da će ovo biti izazovniji mandat jer mi se čini da je počeo dosta turbulentno u vanjskoj i sigurnosnoj politici. Mislim da će uloga predsjednika tu doći puno više do izražaja, ne samo zbog dijeljenja odnosa s Vladom na tom području, nego i zato što će izazovi doista zahtijevati kreativne ideje i doprinos svih nas."

Očekujete li pomak u suradnji dvaju brda (Pantovčaka i Banskih dvora)?

"Ne očekujem ništa, ali se nadam, jer dobro je za državu kad svi surađujemo."

Što kažete na bojkot HDZ-a i nedolazak na Pantovčak?

"Tko sam ja da to komentiram? Ima toliko problema u ovoj državi, mislim da se o tome malo previše priča. To je njihova odluka."

S druge strane, ima dosta umirovljenih generala koji dolaze, pa i general Ante Gotovina. Time se šalje poruka?

"Svi koji su pozvani uglavnom dolaze i to je lijepo. Šaroliko je to društvo, predstavnici svih krajeva i svih vidova života."

Prva inauguracija prije pet godina imala je gotovo tri puta više uzvanika. Koja su očekivanja od svečanosti i govora Milanovića?

"Ono je Zoranu bila generalna proba, sada ima iskustva. Očekujem sada pogled unaprijed, dosta smo se bavili prošlošću, a čeka nas puno izazova na unutarnjem i vanjskopolitičkom planu. Ne samo sigurnosno, nego i gospodarsko stanje je takvo da očekujemo malo više napora od svih segmenata društva."

Možete li povući paralelu s vašom inauguracijom na Markovom trgu i Milanovićevom, koja sada pokazuje možda dozu skromnosti?

"Svako ima pravo na svoj izbor, inauguracija će se pamtiti i treba biti onakva kakvu on želi. Na Markovom trgu sam imala sreće da je vrijeme bilo prekrasno, prije pet godina lijevala je kiša, sada je hladno. Niti na onu moju inauguraciju nije puno potrošeno, samo što je dosta ljudi došlo i to je bilo lijepo. Sve ima svoje čari. Zašto bi svaki put sve bilo isto?"

Ne nedostaje li možda dodir s građanima Zoranu Milanoviću? Vi ste u svom mandatu izmještali ured, obilazili Hrvatsku. Nedostaje li mu to?

"On komunicira s građanima na drugi način, više preko društvenih mreža, ali ne može se reći da nije na terenu. Ja sam dosta inzistirala na tome, voljela sam biti među ljudima, to me veselilo, uživala sam u tome. Ali to je dosta iscrpljujuće, jer kada dnevno prođete nekoliko skupova, kada se sa svima rukujete i izgrlite – nije to lako."

Ne nedostaje vam?

"Sada ne, malo se odmaram od politike, ali tko zna. Nikad neću reći 'nikad' – što ne znači u nekoj neposrednoj budućnosti, molim da me se krivo ne interpretira. Ali i dalje me se može vidjeti kako šećem gradom, razgovaram s ljudima u taksiju, na ulici, u dućanu... Lijepo je to."

