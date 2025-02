Hajdaš Dončić: 'Plenković je u slobodnom padu, čudi me da nije pobjegao na Antarktik'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jedan je od uzvanika koji je stigao na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića. Reporterki RTL-a Danas Dajani Šošić poručio je da smatra da su premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković trebali biti na svečanosti.

"Žao mi je što nisu ovdje. Za Plenkovića me to previše ne čudi. Znate kako kaže izreka - čovjeka možeš zaustaviti kad se penje, ali ga ne možeš zaustaviti kad pada. On je u slobodnom padu. Čak je pobjegao iz Hrvatske u Egipat. Dobro da nije pobjegao na Antarktik", kaže Hajdaš Dončić.

Popušta li tvrda kohabitacija?

Pitali smo ga i hoće li tvrda kohabitacija Vlade i predsjednika ipak popustiti u drugom mandatu. "Svjetska struktura se definitivno promijenila pobjedom Trumpa i drugačijim pristupom prema Europskoj uniji, prema ratu u Ukrajini. Otvaraju se druga pitanja što se tiče Kine i Tajvana. Hrvatska kao brojčano mala država mora biti pametna što se tiče vanjske, obrambene, sigurnosne politike. Mora postojati suradnja i dogovor predsjednika i premijera. O Plenkoviću ne mislim ništa dobro, jer mu se sustav i društvo raspadaju, ljudi reagiraju na nešto što bi trebao on, kao što je inflacija. Dok je još premijer, mora naći način kako da surađuje s Milanovićem. Milanović je ovdje bio jasan. Njega obvezuje 75 posto ljudi koji su glasali za njega. Loptica je definitivno prebačena na Plenkovića", govori Siniša Hajdaš Dončić.

Na pitanje misli li da će se uskoro krenuti rješavati pitanje veleposlanika, šef SDP-a odgovara: "To nije pitanje. Ovo su važnija pitanja koje sam rekao - obrambena, sigurnosna, vanjska politika. Ovo dolazi uz vanjsku. Ključan je konsenzus oko ključnih hrvatskih stvari. SDP daje punu podršku Milanoviću. Znamo što se događa u društvu, Europi, svijetu. Znamo koliko kao mali narod moramo biti mudri."

'Nemam prevelik ego'

Zanimalo nas je što očekuje od predsjednikova govora. "Vidjet ćemo, nadam se će biti sličan kao u izbornoj noći. Da prioriteti ostaju isti, da će biti borac za Ustav, ustavni poredak RH i za mudrost, koja nam treba što se tiče međunarodnih odnosa", kaže Siniša Hajdaš Dončić, kojeg smo potom pitali je li ovo posljednji Milanovićev politički ples, odnosno hoće li u budućnosti ponovno poželjeti biti premijer.

"75 posto ljudi glasalo je za njega, to ga obvezuje. On će ostati predsjednik do kraja mandata", uvjeren je Hajdaš Dončić. Podsjetili smo ga da je i prije poželio biti premijer, na što naš sugovornik odgovara: "Mislim da ga to više ga to neće pretjerano motivirati jer će ostati predsjednik do kraja mandata."

Osvrnuo se i na pitanje hoće li ga dio javnosti percipirati kao vođu oporbu. "To ovisi o javnosti, kako će ga doživljavati. Vođa oporbe, htio to netko priznati ili ne, sam ja. To vam kažem čista srca i pameti. Naravno da Milanović ima ustavne dužnosti i imat će svoju važnost. Naravno da će se njegov glas čuti. S tim nemam problem. Imam jednu prednost - za razliku od većine političara, nemam baš preveliki ego", zaključuje Hajdaš Dončić.

