Na stranici Grabar Kitarović osvanula objava o izložbi u Vukovaru: 'Taj simbol nosio je osuđeni zločinac...'

Na Facebook stranici koja podupire bivšu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović pojavila se objava, dan prije Dana sjećanja, o najavi izložbe u Vukovaru u kojoj stoji što je glavni problem.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Najava izložbe u Vukovaru, u čijoj se vizualnoj najavi koristi isti simbol koji je tijekom suđenja u Haagu nosio osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, duboko je neprimjerena, uvredljiva i politički opasna.

Taj znak – zelena vrpca i cvijet Natalijine ramonde – nije tek bezazlena dekoracija. Riječ je o simbolu koji je, upravo zahvaljujući Mladiću, postao sastavni dio suvremene ikonografije srpskog militarizma i državne propagande. Kada taj isti simbol osvane na izložbi u Vukovaru, gradu koji je pretrpio najstrašnije posljedice velikosrpske agresije, onda to nije kulturni doprinos, nego jasna politička poruka i namjerna provokacija.

A poruka glasi...

A poruka glasi: “Ne odustajemo od Memoranduma, od mita o ‘srpskom svetu’, niti od relativizacije zločina počinjenih protiv Hrvatske.”

Posebno je sramotno što se takav događaj organizira u studenom, mjesecu kada cijela Hrvatska stoji u tišini i boli, u spomenu na žrtve Vukovara, Škabrnje i svih poginulih branitelja. Dok hrvatski narod obilježava dane tuge, u Vukovaru se promovira sadržaj čiju je simboliku ponosno nosio čovjek osuđen za genocid – i to nad narodom i državama koje su bile žrtve njegove vojske.

To nije slučajnost, nego obrazac koji se ponavlja:

– simboli su isti,

– narativ je isti,

– politički ciljevi su isti.

'Vukovar je mjesto pijeteta'

Radi se o nastavku ideološkog projekta velikosrpskog Memoranduma i koncepta “srpskog sveta”, koji se u Hrvatsku pokušava uvesti pod krinkom “kulture”, “suradnje” ili “pomirenja”.

Hrvatska ima dužnost jasno poručiti: Vukovar je mjesto pijeteta, istine i žrtve, a ne nikako platforma za promoviranje tuđih mitova i ideologija koje su u prošlosti donosile samo smrt, razaranje i patnju.

Nikakav “kulturni” predtekst ne može opravdati korištenje simbola koji su postali dio ikonografije agresije na Hrvatsku.

Zato je krajnje vrijeme da institucije, organizatori i politički akteri prepoznaju da se ovakvim događajima ne gradi suživot, nego se otvoreno provocira, vrijeđa žrtve i iznova ranjava Vukovar – grad u kojem počiva temelj hrvatske slobode.

Hrvatska mora povući jasnu crtu:

na mjestima najveće žrtve ne smije biti mjesta za simbole onih koji su tu žrtvu počinili", stoji u objavi.

Podsjetimo, prije tjedan dana donesena je odluka o odgađanju izložbe "Srpkinja" u Vukovaru. Odluci je prethodio zahtjev vukovarskog gradonačelnika, kao i stav Vlade da se razmisli je li vrijeme za takvu izložbu u Gradu heroju uoči Kolone sjećanja.

