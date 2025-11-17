Branitelji kod Vukovara blokirali bacanje vijenaca za srpske žrtve: 'To je provokacija'

Udruga VeDRA iz Splita u ponedjeljak ipak nije bacila vijenac u Dunavu kod Vukovara u spomen na građane srpske nacionalnosti koji su ubijeni 1991. godine jer je 50-ak branitelja spriječilo dolazak na Otok sportova, gdje je vijenac trebao biti položen.

"Okupili smo se kako bi prosvjedovali protiv te udruge i njihovog plana da u dane sjećanja bace vijenac u Dunav za srpske žrtve. Ako već žele baciti negdje vijenac neka odu u Borovo selo i tamo bace vijenac za sve žrtve koje su tamo pobijene. Prošle godine smo eliminirali takve najave i sad se jave oni, ovo je provokacija“, rekao je predsjednik vukovarske Hvidre Slavko Jurić.

'Položili smo ga kod Borova sela'

Predstavnici udruge VeDRA nisu se pojavili kod Otoka sportova nego su, kako je izvijestio predsjednik udruge Ranko Britvić, vijenac položili u Dunav kod Borova sela. Prethodno su kod spomenika za 12 ubijenih redarstvenika položili cvijeće.

"U razgovoru s predstavnicima policije, koji su bili iznimno profesionalni, donijeli smo odluku da radi visokog rizika vijenac ne polažemo u Dunav kod Vukovara. Poslije svega mogu reći da se osjećam krajnje neugodno i kao stranac u svojoj državi. Željeli smo položiti vijenac u Dunav u spomen na veći broj vukovarskih Srba koji su nevini ubijeni i bačeni u Dunav. Zašto bi odabrali neki drugi termin kada su i to žrtve? Mislio sam da je u Hrvatskoj teško biti živ Srbin, ali očigledno nije lako biti niti mrtav Srbin", rekao je Britvić.

Pavliček: To je čista provokacija

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako na najavu bacanja vijenca u Dunav gleda kao na provokaciju. "Uoči dana kada se obilježava najveće stradanje hrvatskog naroda netko tko živi u Splitu i nema nikakve veze s Vukovarom i hrvatskim braniteljima odluči baciti vijenac u Dunav kako bi isprovocirao građane i pristigle hodočasnike. Na moj zahtjev vukovarski Srbi su odustali od otvaranje izložbe 'Srpkinja, heroina Velikog rata', kao i od bacanja vijenca u Dunav jer smatraju da treba smiriti tenzije. To su ljudi koji žive ovdje i sad dolazi netko sa strane. To je čista provokacija i takva osoba nije dobro došla u Vukovar", kaže Pavliček.

Bacanju vijenca u Dunav usprotivio se i vukovarski branitelj i zatočenik srpskih logora Stipe Mlinarić Ćipe, zastupnik u Hrvatskom saboru, koji je zatražio od MUP-a da provodi i poštuje zakon.

"Zakonom je točno propisano na kojim mjestima se od 17. do 20. studenog obilježavaju žrtve Vukovara. Neka MUP postupi po zakonu i ne dovodi ovaj cirkus svake godine da se ljudi ne moraju organizirati. Milorad Pupovac je to prijašnjih godina pokušavao, pa sam to spriječio, a sad preko nekih udruga, za koje nitko nije čuo, radi isti taj performans. Neće im to proći”, rekao je Mlinarić.

Kazao je i kako nema nikakvog razloga da se 17. studenog baca vijenac u Dunav jer se tu nisu dogodile nikakve srpske žrtve nego masakr nad Hrvatima. Do prošle godine 17. studenog su vijenac u spomen na sve žrtve u Dunav kod Vukovara polagali predstavnici Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a, no lani su poslije najave branitelja spriječeni u tome, ali su vijenac, bez veće pompe, položili predstavnici udruge VeDRA.

