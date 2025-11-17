VeDRA odala počast poginulim Srbima: Branitelji burno reagirali, stigla policija! 'Čista provokacija'

Pripadnici Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) najavili su kako planiraju i ove godine baciti vijenac u Dunav "u spomen na Vukovarce srpske nacionalnosti, civile koji su nevini ubijeni tijekom 1991."

Pozvali su i gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka da osobno ili preko izaslanika sudjeluje u ovom činu, no on je rekao da je to čista provokacija.

No hrvatski branitelji organizirali prosvjed i najavili da neće dozvoliti da se održi ova ceremonija. Saborski zastupnik Stipo Mlinarić pozvao je MUP da "djeluje sukladno Zakonu o Vukovaru", dok je predsjednik vukovarske HVIDRA-e Slavko Jurić rekao da potez VeDRA-e smatra provokacijama.

Foto: Net.hr

'Provokacije' u Vukovaru

"Neka postupi po zakonu, da ovo spriječi, da se ne stvaraju tenzije. Prijašnjih godina to je činio Pupovac, sad neke udruge za koje nitko nikad nije čuo. Tu mislim i na Benčić i možemovce kad bacaju vijence. Nema razloga bacanja vijenaca ovih dana, izjednačavanje žrtve i agresora im neće proći. Ta VEDRA baca vijence sa srpske žrtve, to nije dobro, pozivam MUP da počne raditi po zakonu. Ako je Sabor tako izglasao, dužni su postupati po zakonu", rekao je Stipo Mlinarić.

"Branitelji grada Vukovara su se ovdje okupili, mirni prosvjed protiv te udruge. Ja im poručujem da im neće proći, ako žele baciti vijenac neka ih bace u Borovu Selu. Vi znate koliko ljudi čeka ekshumaciju, oni to ne vide. Oni samo privlače pažnju. Ovo smatramo provokacijama, apsolutno. Pratimo sve. Tu nas je malo, ali ima nas na drugim punktovima", kaže predsjednik HVIDRA-e Vukovar Slavko Jurić.

Ranko Britvić, predsjednik Udruge VeDRA, rekao je oni ipak bacili vijenac u Dunav, i to u Borovu Selu. Sve je, kaže, osiguravala policija. “Došli smo se pokloniti nevinim žrtvama Vukovara, kojima je jedini grijeh sto im u rodnom listu piše da su Srbi”, rekao je Britvić.

