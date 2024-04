U 105. godini umro je Josip Manolić - obavještajac, političar, predsjednik Vlade i Sabora, jedan od osnivača HDZ-a. Pripadao je generaciji političara koji su imali važne uloge u oblikovanju novije hrvatske povijesti u dugom, turbulentnom razdoblju.

"Gotovo 75 godina sudjelujem u političkom životu Hrvatske, Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i, dakako, demokratske Republike Hrvatske. Četiri države, četiri različita politička režima – dva sam rušio, jedan gradio i rušio, a jedan stvarao", kazao je svojedobno Manolić.

No kakav je točno trag u povijesti ostavio visoko pozicionirani pripadnik Udbe, a početkom 1990-ih jedan od najbližih Tuđmanovih suradnika pitali smo povjesničare. Po čemu ćemo ga se najviše sjećati?

Klasić: 'Ljudi će ga pamtit kao simpatičnu figuru'

"Sjećat će ga se najviše po dugovječnosti, jedan je od rijetkih ljudi koji su najveći dio svog života bili aktivni sudionici svijeta u kojem su živjeli. Imao je buran život u burnim vremenima, ali je uvijek uspijevao izaći kao pobjednik", kazao nam je povjesničar Hrvoje Klasić.

"Kao mladić, prije Drugog svjetskog rata, ušao je u Komunističku partiju što je u to vrijeme bilo jako opasno po život, a još opasnije 1941. kad se uključio u partizanski pokret, a to je tada bilo jako riskantno, te '41-e nitko se nije kladio u njih, iako mi sada znamo da je to bio pobjednički pokret. Tada nije tako djelovalo. Klimaks i antiklimaks doživio je u komunizmu, ljudi će ga vezati i uz Stepinca, a ali njegov najvažniji dio života je došao krajem '80-ih i početkom '90-ih kad s Tuđmanom osniva najjaču političku stranku i s njom osniva vlast", nastavlja Klasić te zaključuje: "Ljudima će ostati u sjećanju kao simpatična figura koja je radila, ne uvijek lijepe, ali zanimljive stvari".

Jurčević: 'Sudjelovao u Stepinčevoj smrti'

Sveučilišni profesor, povjesničar Josip Jurčević, rekao nam je da je Josip Manolić ostavio jedan od najkrvavijih tragova u povijesti hrvatskog naroda, pogotovo krajem Drugog svjetskog rata.

"Nedvojbeno je da je nakon rata bio zadužen za likvidacije Hrvata. Bio jedan od glavnih likvidatora OZNA-e, i to ne samo u šumi Lug nego i u ostalim područjima bjelovarskog kraja. I zbog tih zločina koji su tada počinjeni mi danas plaćamo i demografsko izumiranje. Jer ubijane su uglavnom mlađe muške osobe. Ali to je samo jedan dimenzija. Druga je da je on bio dio bivše komunističke strukture i represivnog jugoslavenskog sustava i sudjelovao je i u smrti, odnosno u svim operacijama zatvaranja i trovanja Alojzija Stepinca", kazao nam je Jurčević.

Hrvatski paradoks je, dodaje, da je on postao predsjednik Vlade u novoj hrvatskoj državi.

"U prvoj godini mandata, od ljeta 1990. do 1991.godine, koliko je on bio na čelu Vlade, komunistička struktura preselila se u HDZ. Tada je 98 tisuća članova partije ušlo u HDZ i s jugoslavenskom paradigmom okupirale su sustav. To su sve odradile represivne službe bivše države, a on je bio taj koji je tada bio predsjednik Vlade. Postavio je sve bivše kadrove, sve je on to odradio. Navodno novi ljudi i navodno novi sustav", istaknuo je Jurčević te dodao kako mu je žao što Manolić nije stigao objaviti i svoju treću knjigu.

