Kaos u centru Zagreba, vozači gube živce: 'Tri i pol kilometara proći ćemo za 43 minute'

Totalni prometni kolaps nastao je u centru Zagreba. Čitatelji nam javljaju da je stoje u kolonama te da je sve blokirano. Gundulićeva je sva 'u crvenom'. 'Već 12 minuta čekamo na semaforu. Kolaps. Užas. Po navigaciji na odredištu od tri i pol kilometra smo za 43 minute', piše nam čitateljica.

Podsjetimo, zbog održavanja Parlamentarnog samita Inicijative triju mora danas i sutra bit će posebna regulacija prometa u Zagrebu. Policija na području južnog Zagreba i u središtu grada fizički upravljala prometom na određenim dionicama cesta. Najavljeni su mogući kraći zastoji, ali, iz policije uvjeravaju, da se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa.

'Ovim putem pozivamo građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu', objavila je zagrebačka policija.