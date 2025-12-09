Udruge pokrenule kampanju protiv pirotehnike: 'Nekima su izvor stresa, nelagode i fizičke boli'

Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom (SUMSI) i Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” (PUŽ) pokreću snažnu javnu kampanju pod nazivom "Petarde isključi – radost uključi!“, s ciljem podizanja svijesti o tome koliko pirotehnička sredstva negativno utječu na osobe s invaliditetom.

Iako su petarde i vatrometi mnogima simbol blagdanskog veselja, za brojne naše sugrađane oni predstavljaju ozbiljan izvor stresa, nelagode pa čak i fizičke boli.

Upravo zato organizatori kampanje pozivaju građane da se suzdrže od uporabe pirotehnike i da razmisle o tome kako njihovo slavlje utječe na druge.

Petarde nekim građanima izazivaju jaku bol

Brojne osobe s invaliditetom izrazito su preosjetljive na jake zvukove i iznenadne svjetlosne podražaje. Kod nekih neuroloških stanja, osobito kod cerebralne paralize i dijagnoza povezanih sa spastičnošću mišića, nagli i intenzivni podražaji izazivaju snažnu fizičku i emocionalnu reakciju.

To znači da zvuk petarde, eksplozija balona, oštar bljesak svjetla ili grmljavina za njih nisu tek kratkotrajna smetnja, nego okidač koji može izazvati strah, grč, stresnu reakciju pa i dugotrajniju nelagodu.

Za mnoge osobe s cerebralnom paralizom iznenadni podražaji mogu biti izrazito traumatični, pogotovo kada se dogode u nepoznatoj sredini ili među ljudima koje ne poznaju dobro. Osjećaju strah, nelagodu, ali i sram — sram koji je rezultat društvenih očekivanja i nerazumijevanja njihove reakcije. Što je izloženost buci dulja, to nelagoda postaje snažnija, a sram se povećava kako okolina počinje postavljati pitanja ili davati neprimjerene savjete.

Nepotrebni savjeti

Najgori scenarij je kada se osoba pokuša "utješiti“ površnim objašnjenjima poput: "Ma nije to ništa, "samo je puklo!“, „Prestani, samo je nešto palo!“ ili „Ne pretjeruj, sve je u redu.“

Ovakve poruke ne samo da ne smiruju situaciju, nego imaju suprotan učinak. Umjesto smirenja, osoba se može osjetiti posramljeno i neshvaćeno, što dodatno pojačava nelagodu. U takvom stanju mogu joj smetati čak i blagi zvukovi koji joj inače ne predstavljaju nikakav problem, kao to je to, primjerice, razgovorna buka, žamor, pa i običan kašalj ili tihi zvukovi okoline.

Poziv na razumijevanje i empatiju

Kampanja "Petarde isključi – radost uključi!“ želi naglasiti upravo tu dimenziju: odgovorno slavlje znači poštovanje različitosti, svijest o tome da zvuk koji nekome predstavlja zabavu može drugome stvoriti ozbiljnu poteškoću. SUMSI i PUŽ pozivaju građane da pokažu empatiju i solidarnost, da odaberu načine slavlja koji nikome ne štete, te da se u vrijeme blagdana prisjetimo da je suživot najveća vrijednost koju možemo dijeliti.

Ova kampanja šalje važnu poruku – radost je najveća onda kada ju svi mogu dijeliti. Empatija, razumijevanje i suzdržavanje od pirotehnike prvi su koraci prema inkluzivnom društvu u kojem se svaki član zajednice može osjećati sigurno i dobrodošlo.

Ako želimo da blagdani doista budu vrijeme mira i zajedništva, onda je vrijeme da petarde isključimo, a empatiju i ljudskost uključimo! Kampanja "Petarde isključi – radost uključi!“ traje do 15. siječnja iduće godine.

