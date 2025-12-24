Kaos u garaži trgovačkog centra u Splitu: Kamion zapeo za krov, vozač u šoku
U nesreći je oštećen strop etaže trgovačkog centra, kao i kabina i nadgrađe kamiona
Neobična nesreća dogodila se jutros u garaži splitskog trgovačkog centra City Center. Kamion Čistoće zapeo je za dio krova garaže u prizemlju, pri čemu je nastala znatna materijalna šteta, piše Dalmatinski portal.
Direktor gradske firme Andrija Čaljkušić potvrdio je za Dalmatinski portal da je oštećen strop etaže trgovačkog centra, kao i kabina i nadgrađe kamiona. Nesreća se dogodila, kako je opisao, jer je ostao teleskop dignut pa je zakačio gredu.
"Vozač je zatražio liječničku pomoć, srećom, osim što se malo 'nabio', nema većih ozljeda, ali je pod šokom", kazao je Čaljkušić. Dodao je i da su u kontaktu s djelatnicima City Centra one, te da su na usluzi što god im treba.
