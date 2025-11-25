Josipa Pleslić ex Rimac stigla na sud: Hoće li optužnica postati pravomoćna?

Bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina i državna tajnica Josipa Pleslić ex Rimac u utorak ujutro stigla je na Županijski sud u Zagrebu gdje će optužno vijeće raspraviti o osnovanosti optužnice protiv nje u aferi Sport i glazba

Riječ je o aferi koja je proizašla iz afere Vjetroelektrane, a Pleslić se tereti da je sređivala državne ispite i zapošljavanja. U istoj toj aferi nagodila se i bivša ministrica Gabrijela Žalac.

Optužnica se trebala potvrditi još krajem kolovoza, no sjednica optužnog vijeća tada je bila odgođena.

USKOK-ova optužnica

Podsjetimo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u veljači 2022. je pak podigao optužnicu protiv Rimac za trgovanje utjecajem, primanje mita te zloupotrebu položaja i ovlasti u aferi Vjetroelektrane. Uz nju, optužnica je obuhvatila još 26 ljudi, a neki su u međuvremenu priznali krivnju.

Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica Žalac. Od državnih dužnosnika sporazumno su osuđeni i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon dva kofera i poljubaca Gabrijele Žalac: Ovo su najspektakularniji ulasci i izlasci iz Remetinca