AFERA SPORT I GLAZBA /

Josipa Pleslić ex Rimac stigla na sud: Hoće li optužnica postati pravomoćna?

Josipa Pleslić ex Rimac stigla na sud: Hoće li optužnica postati pravomoćna?
Foto: Josip Mikacic/pixsell

USKOK je u veljači 2022. podigao je optužnicu protiv Rimac za trgovanje utjecajem, primanje mita te zloupotrebu položaja i ovlasti

25.11.2025.
11:19
danas.hr
Josip Mikacic/pixsell
Bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina i državna tajnica Josipa Pleslić ex Rimac u utorak ujutro stigla je na Županijski sud u Zagrebu gdje će optužno vijeće raspraviti o osnovanosti optužnice protiv nje u aferi Sport i glazba

Riječ je o aferi koja je proizašla iz afere Vjetroelektrane, a Pleslić se tereti da je sređivala državne ispite i zapošljavanja. U istoj toj aferi nagodila se i bivša ministrica Gabrijela Žalac

Optužnica se trebala potvrditi još krajem kolovoza, no sjednica optužnog vijeća tada je bila odgođena.

USKOK-ova optužnica 

Podsjetimo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u veljači 2022. je pak podigao optužnicu protiv Rimac za trgovanje utjecajem, primanje mita te zloupotrebu položaja i ovlasti u aferi Vjetroelektrane. Uz nju, optužnica je obuhvatila još 26 ljudi, a neki su u međuvremenu priznali krivnju. 

Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica Žalac. Od državnih dužnosnika sporazumno su osuđeni i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon dva kofera i poljubaca Gabrijele Žalac: Ovo su najspektakularniji ulasci i izlasci iz Remetinca

