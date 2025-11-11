Ah, taj Remetinec: Nezaobilazna postaja u životu svih ovih hrvatskih političara...

Zatvor u Remetincu, nekoć samo kaznena ustanova na rubu Zagreba, u posljednjih je petnaestak godina postao sinonim za političku korupciju u Hrvatskoj.

Popis njegovih najpoznatijih, makar i privremenih, stanovnika čita se kao presjek hrvatske političke scene – od premijera i potpredsjednika Vlade do niza ministara i državnih tajnika.

Uhićenja visokih dužnosnika signaliziraju da nitko nije nedodirljiv. No, javnost ostaje duboko cinična, pitajući se donose li ti procesi stvarnu pravdu ili su tek predstava za narod.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ivo Sanader – Simbol jedne ere

Apsolutno najpoznatiji stanovnik Remetinca, čije je ime postalo sinonim za korupciju na najvišoj razini, bivši je premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader. Njegov pad bio je dramatičan i odjeknuo je diljem Europe. Nakon iznenadne ostavke 2009. godine, Sanader je krajem 2010. uhićen u Austriji tijekom pokušaja bijega te je iduće godine izručen Hrvatskoj i sproveden izravno u Remetinec.

Njegovo ime vezano je uz neke od najvećih korupcijskih afera u modernoj hrvatskoj povijesti:

Afera Ina-MOL: Pravomoćno je osuđen zbog primanja mita od 10 milijuna eura od mađarskog MOL-a kako bi im prepustio upravljačka prava u Ini.

Afera Fimi Media: Smatra se ključnom figurom u izvlačenju novca iz državnih tvrtki i ministarstava preko marketinške agencije Fimi Media, čime su se punili "crni fondovi" HDZ-a.

Afera Hypo: Osuđen je i za ratno profiterstvo zbog uzimanja provizije od austrijske Hypo banke sredinom 90-ih, dok je bio zamjenik ministra vanjskih poslova.

Nakon niza sudskih procesa, žalbi i ponovljenih suđenja, Sanader je služio zatvorsku kaznu, da bi 2025. godine bio pušten na uvjetni otpust. Njegov slučaj ostaje do danas najupečatljiviji primjer borbe protiv korupcije na visokoj razini u Hrvatskoj, o čemu su izvještavali i svjetski mediji.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Duga lista moćnika iza rešetaka

Sanader, međutim, nije jedini visoki dužnosnik koji je upoznao unutrašnjost Remetinca. Kroz njegova su vrata, bilo u istražnom zatvoru ili na odsluženju kazne, prošli brojni ministri i članovi Vlade.

Gabrijela Žalac: Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, danas je započela s odsluženjem zatvorske kazne zbog afere 'Softver', u kojoj je optužena za namještanje posla i zlouporabu položaja. Njezin slučaj postao je poznat kao jedan od prvih koje je u Hrvatskoj procesuirao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Priznala je krivnju i nagodila se.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Damir Polančec: Nekadašnji potpredsjednik Vlade za gospodarstvo u Sanaderovoj eri, proveo je mjesece u Remetincu zbog afere "Spice" vezane uz Podravku. Taj dugotrajni sudski proces na kraju je rezultirao oslobađajućom presudom. Ipak, Polančec je pravomoćno osuđen u drugom, manjem slučaju ("Reflecta"), a kaznu je odslužio radom za opće dobro. Danas je izvan politike, no njegov boravak u Remetincu bio je prvorazredna vijest.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Josipa Rimac (Pleslić): Bivša državna tajnica i dugogodišnja gradonačelnica Knina, poznata kao 'kraljica Knina' provela je nekoliko mjeseci u istražnom zatvoru nakon uhićenja u velikoj antikorupcijskoj akciji "Vjetroelektrane". Optužena je za čitav niz kaznenih djela, od trgovanja utjecajem do primanja mita. Sudski proces je iznimno složen i još uvijek traje. Danas se brani sa slobode i čeka pravomoćni rasplet svoje pravosudne priče.

Foto: Borna Filic/pixsell

Nadan Vidošević: Iako je ministar bio kratko u Valentićevoj vladi, njegov dugogodišnji status na čelu Hrvatske gospodarske komore čini ga jednim od najmoćnijih ljudi koji su završili u Remetincu, i to zbog optužbi za izvlačenje milijunskih iznosa iz HGK. Proveo je pet mjeseci u Remetincu zbog optužbi za izvlačenje desetaka milijuna kuna iz HGK u aferi "Remorker". Prošle godine odlukom Visokog kaznenog suda osuđen na osam godina zatvora zbog kriminala u HGK. Vidoševiću je prvostupanjska kazna određena 2021. godine otkada je tri godine bio u Remetincu, te potom neko kraće vrijeme u jednoj od poluotvorenih kaznionica, a u rujnu je prebačen u kaznionicu otvorenog tipa u Valturi.

Foto: Robert Anic/pixsell

Popis se nastavlja i s drugim imenima. Bivši ministri Lovro Kuščević, Tomislav Tolušić, Darko Horvat, pa čak i donedavni ministar zdravstva Vili Beroš, također su barem neko vrijeme proveli u istražnom zatvoru.

Pravda ili predstava? Nepovjerenje građana ostaje

Unatoč impresivnoj listi uhićenih, hrvatski građani, kako pokazuju istraživanja i opći dojam u javnosti, i dalje ne vjeruju u potpunosti u pravosudni sustav. Mnogi smatraju da su uhićenja često samo predstava, dok pravomoćne presude, osobito one bezuvjetne, stižu rijetko i prekasno. Slučaj bivšeg ministra Petra Čobankovića, koji je umjesto zatvora dobio rad za opće dobro, postao je simbolom blagosti sustava prema "važnim ljudima".

Mnogi od aktera velikih afera danas su slobodni ljudi, uspješni poduzetnici koji vode vinarije ili hotele, dok se sudski procesi vuku godinama. Ta percepcija da su moćnici zaštićeni, a pravda spora i selektivna, najveći je uteg hrvatskom društvu.

Remetinec je tako postao nezaobilazna postaja na političkom putu mnogih hrvatskih dužnosnika. To pokazuje da je država, barem povremeno, spremna obračunati se s korupcijom u vlastitim redovima. Ipak, spori procesi, blage kazne i opći dojam da se sustav nije temeljito pročistio ostavljaju gorak okus. Lista "elitne izborne jedinice Remetinec" vjerojatno će se i dalje popunjavati, no pravo pitanje ostaje – hoće li to ikada vratiti povjerenje građana u institucije i politiku kao častan posao.

POGLEDAJTE VIDEO Njoj je stvarno svejedno! Žalac stigla u Remetinec, mahala pa poslala pusu