Jasna je nestala na Praznik rada u Požegi: Policija građane moli za pomoć

Požeško-slavonska policija treba pomoć u pronalasku Jasne Čačić Lloyd, koja je na Praznik rada nestala u Požegi.

Riječ je o ženi rođenoj 1963. godine, visokoj 170 centimetara. Ima smeđu boju kose i očiju te nosi protezu s implantatima.

Svaki trag joj se izgubio nakon što se udaljila s adrese u Požegi u nepoznatom pravcu

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].", ističe policija.

