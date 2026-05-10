Jasna je nestala na Praznik rada u Požegi: Policija građane moli za pomoć
Svaki trag joj se izgubio nakon što se udaljila s adrese u Požegi u nepoznatom pravcu
Požeško-slavonska policija treba pomoć u pronalasku Jasne Čačić Lloyd, koja je na Praznik rada nestala u Požegi.
Riječ je o ženi rođenoj 1963. godine, visokoj 170 centimetara. Ima smeđu boju kose i očiju te nosi protezu s implantatima.
Nazovite 192
Svaki trag joj se izgubio nakon što se udaljila s adrese u Požegi u nepoznatom pravcu
"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].", ističe policija.
POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo: Evo koliko je ljudi privedeno na derbiju, Hodu za život i Trnjanskim kresovima