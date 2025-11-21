FREEMAIL
freemail
PITAMO VAS /

Je li Laura Gnjatović zaslužila bolji plasman na izboru za Miss Universe?

Je li Laura Gnjatović zaslužila bolji plasman na izboru za Miss Universe?
Foto: Teera Noisakran/pixsell

Laura je bila jedna od glavnih favoritkinja za pobjedu

21.11.2025.
12:59
Tajana Gvardiol
Teera Noisakran/pixsell
Laura Gnjatović, skromna djevojka iz Zadra privukla je pažnju svojom pojavom na Tajlandu uoči finala za Miss Universe. Odmah je postala jedna od glavnih favoritkinja za pobjedu. Svojim nastupom privukla je pažnju obožavatelja diljem svijeta.

Srca Hrvata osvojila je svojom životnom pričom. Laura živi i radi u Dubrovniku gdje uz studij sestrinstva radi kao medicinska sestra u dubrovačkoj poliklinici. Visoka 191 centimetar, profesionalno se bavi odbojkom i igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. 

Govori tri strana jezika. Engleski, talijanski i španjolski. Pažnju je privukla i intervjuom na tečnom španjolskom jeziku. Hobiji su joj ples, slikanje, sviranje gitare i boravak u prirodi, a aktivna je i u humanitarnom radu. Organizirala je modnu reviju u Dubrovniku za prikupljanje pomoći.

Kladionice su bile na njezinoj strani, ali na kraju se ipak nije plasirala u završnicu. 

Tema DanaPitamo VasLaura GnjatovićMiss Universe
Je li Laura Gnjatović zaslužila bolji plasman na izboru za Miss Universe?