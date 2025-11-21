Komentari o Lauri Gnjatović preplavili mreže: 'Hoće li biti doček na Trgu i Thompson?'

Nakon što je Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na ovogodišnjem izboru za Miss Universe u Tajlandu, završila natjecanje bez plasmana u završnicu, društvene mreže preplavile su reakcije gledatelja. Komentari su podijeljeni – od potpune podrške i hvale do žustrih kritika.

Mnogi je slave kao pobjednicu

Brojni pratitelji izrazili su oduševljenje Laurinim nastupom i načinom na koji je predstavljala Hrvatsku. “Bravo, lijepo si nas prezentirala svojom ljepotom”, napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: “Jer i jesi pobjednica, Laura!”

Bilo je i onih koji su naglašavali da je Hrvatskoj Laura i dalje najljepša: “Za nas i jesi najljepša.”

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Ipak, nisu izostale ni oštre kritike

Uz val pozitivnih komentara, pojavili su se i oni znatno negativniji. Jedan korisnik ironično je pitao hoće li “biti doček na Trgu i hoće li pjevati Thompson”.

Drugi su bili puno izravniji: “Ne pr**, duše ti! Kakva pobjednica. Kokotala si više nego što je trebalo.”

Neki su pak smatrali da rezultati i nisu važni: “U svim natjecanjima pamti se samo prvi, ostali su bili, vidjeli i vratili se. Sve je to nebitno, ti izbori jer ne postoji najljepša na svijetu.”

Laura ostavila snažan dojam na publiku

Unatoč podijeljenim mišljenjima, jedno je sigurno – Laura Gnjatović izazvala je veliko zanimanje hrvatske javnosti. Dok jedni smatraju da je zaslužila veći uspjeh, drugi naglašavaju da su izbori subjektivni i da ljepota nije mjerljiva. Ipak, Laura je svojim nastupom i pojavom privukla pozornost i izazvala emocije, a o tome svjedoče stotine komentara koji se i dalje nižu.

