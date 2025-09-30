Javio se i župnik iz Vodica: 'Volio bih da ovo ne moram pisati, bar ne u ovakvom stanju'

Don Franjo Glasnović, župnik župe Našašća Svetog Križa u Vodicama nakon što je žena poginula tijekom svadbenog slavlja pred katedralom sv. Jakova u Šibeniku, digao je svoj glas objavom na društvenim mrežama, osudio pucnjavu na slavljima te najavio da za buduća slavlja sakramenta ženidbe u svojoj župi neće dopustiti da se ispred crkve, nakon slavlja koriste nedopuštena pirotehnička sredstva i naprave.

"Radost i slavlje su za nas kršćane, uvijek i svugdje, pa tako i na svadbi i piru, plod Duha Božjega, i proistječu iz nutarnjeg raspoloženja, koje se može potaknuti i izvanjskim poticajima, glazbom i zajedništvom, no nikad nečim što dovodi do opasnosti i ugrožavanja osoba i njihova života", kazao je don Franjo Glasnović.

"Prava i slobode uvijek idu zajedno s obvezama i odgovornošću. To vrijedi i na svadbenim slavljima, gdje se treba poštivati sigurnost i dostojanstvo svih prisutnih. Mudrost nas uči da je lako biti 'general poslije bitke'. Volio bih da ovo ne moram pisati, bar ne u ovakvom stanju i raspoloženju: sa žaljenjem i osjećajem boli jer se dogodilo nešto, o čemu sam u osobnim razgovorima, u pripremi zaručnika i na Zaručničkom tečaju, govorio i upozoravao i apelirao da se to ne čini, i da to nije u duhu niti tradicije, niti slavlja sakramenta ženidbe, niti je to zakonski dopušteno.

'Na žalost svih nas...'

Na žalost svih nas, a osobito pogođenih ovom tragedijom, zbog slobode pojedinaca koji su bez odgovornosti, i njihovog osobnog prava bez obveza i poštivanja zakonskih propisa, dogodilo se na dvije svadbe da su zbog pirotehničkih sredstava, nastradale dvije žene, a jedna je, što je posebno teško i bolno i preminula.

I sada nakon svega, svi se istinski trebamo zapitati: jesmo li kao društvo i zajednica i svaki od nas pojedinačno nešto učinili da se ovo ne događa, i da nam se svadbe kao radosni i osobiti trenuci koji bi trebali biti događaji veselja, radosti, pjesme i zajedništva, koji se pamte i nose u sjenčanju, zbog neodgovornosti, uznositosti, pomodarstva i samovolje nekih pretvore u trenutke tragedije, žalosti i svega onog što nitko ne želi, a najmanje u ovakvim prigodama.

Pirotehnika i pucanje na svadbama, nije nikad bilo dio tradicije niti je u duhu kršćanskog slavlja, ponajmanje slavlja sakramenta ženidbe, koji slavi međusobnu ljubav mladenaca, koju oni u radosti žele podijeliti i međusobno i s drugima u svadbenom slavlju.

'Poštivati čovjeka i tuđu imovinu'

Dobronamjerni poticaji i pouke mladencima i napomene svatovima u kojima se želi potaknuti na istinsko slavlje i poštovanje samog sakramenta Ženidbe, često puta, to mogu posvjedočiti iz svoje prakse i iskustva na svadbama, doživljeni su od nekih kao ograničavanje i ne poštivanje njihove 'tradicije', 'slobode' i 'prava' da mogu oni raditi što hoće izvan crkve i na njihovoj svadbi.

U našem ljudskom djelovanju i ljudskim činima koje kao ljudi činimo, u međusobnom odnosu su sloboda i odgovornost, pravo i obveza, iz toga bi uvijek trebali, pa tako i na svadbi i u radosti, paziti i svojim djelovanjem poštivati integritet čovjeka i tuđu imovinu.

Neprimjereno je i nedopustivo da se nepažnjom, neodgovornošću, samovoljom i nepoštivanjem zakonskih propisa, pa makar neki mislili da je to u svrhu slavlja, pirotehničkim sredstvima i opasnim radnjama, ugrožava druge i njihove živote, kao i crkvena i javna imovinu, jer su to opasna sredstva koja na žalost i po čovjeka, a vidjeli smo i po njegov život, kao i na materijalne stvari ostavljaju traga.

'Ne želim da se ispred crkve, nakon slavlja koriste nedopuštena pirotehnička sredstva i naprave'

U svojoj odgovornosti kao župnik i upravitelj povjerenih dobara Crkve i župe, ne ulazeći u nadležnosti i odgovornost drugih – javnih tijela i organa - koji su odgovorni za osiguravanje reda i mira i poštovanje komunalnog reda, kako bi se zaštitilo dostojanstvo samog sakramenta i slavlja Ženidbe, kao i svih sudionika slavlja i crkvene imovine, koji mogu nastati upotrebom pirotehničkih sredstava, za buduća slavlja sakramenta ženidbe u župi, ne želim dopustiti da se ispred crkve, nakon slavlja koriste nedopuštena pirotehnička sredstva i naprave. Radost i slavlje su za nas kršćane, uvijek i svugdje, pa tako i na svadbi i piru, plod Duha Božjega, i proistječu iz nutarnjeg raspoloženja, koje se može potaknuti i izvanjskim poticajima, glazbom i zajedništvom, no nikad nečim što dovodi do opasnosti i ugrožavanja osoba i njihova života", napisao je don Franjo Glasnović na Facebooku.

