Jandroković zna zašto SDP nema pitanje za premijera na 'aktualcu': 'Vjerojatno ga se plaše'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ocijenio je u utorak kako je SDP promijenio taktiku jer na sutrašnjem 'aktualcu' neće imati pitanja za premijera nego za ministre, iz čega iščitava da se 'vjerojatno plaše premijera' te je izrazio želju da se s oporbom dogovore oko ustavnih sudaca.

"Vjerojatno će biti burno na sutrašnjem 'aktualcu'. Vidim da je SDP promijenio taktiku i svoja pitanja neće uputiti premijeru nego će ići na ministre. Iz toga iščitavam da se vjerojatno plaše premijera", iznio je svoja očekivanja od sutrašnjeg dolaska Vlade pred zastupnike predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Novinarima se kratko obratio u utorak uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Na novinarski upit komentirao je proces izbora tri nova ustavna suca, koji je trenutačno u zastoju, kazavši da 'HDZ želi dogovor oko ustavnih sudaca'. „Želimo sastanak, želimo da Ustavni sud bude cjelovit, da ima 13 ustavnih sudaca, a vidjet ćemo kako će oporba reagirati”, poručio je.

Ante Sanader: 'Ovaj tjedan sjednica Odbora za Ustav'

Ranije danas, nakon sastanka parlamentarne većine, predsjednik Kluba HDZ-a Ante Sanader najavio da će se ovaj tjedan održati sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, naglasivši također da HDZ želi nastavak razgovora o tome.

Kako je kazao, „razgovore je prekinuo SDP nakon organiziranja dočeka rukometaša kada je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić to najavio i rezolutno javno prozvao HDZ”.

Apelirao je na SDP njih da se razgovori nastave. "Naš interes je da Ustavni sud bude kompletan. Pokušat ćemo tražiti rješenje i apsolutno smo otvoreni za razgovor. Pozivamo SDP da se vrati na pregovore i razgovore jer je važnost Ustavnog suda prevelika da bi netko na tome razbacivao svoje hirove i blokirao izbor ustavnih sudaca. Nadam se da je njihov zahtjev za održavanjem sjednice razlog da je predsjednik SDP-a povukao stav o blokadi pregovora, To ćemo vidjeti na Odboru za Ustav. Potrebna nam je dvotrećinska većina za izbor ustavnih sudaca, a obveza nam je i izbor predsjednika Vrhovnog suda", izjavio je Sanader.

Pregovori oko ustavnih sudaca su 'na ledu' otkako je premijer Andrej Plenković prije dva mjeseca zatražio izbor ustavnih sudaca i čelnika Vrhovnog suda u paketu, na što oporba ne pristaje. Trojici ustavnih sudaca mandat istječe 12. travnja, a Vrhovni sud već više od godinu dana nema čelnu osobu.

