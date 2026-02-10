Jadranka Kosor iznenadila objavom: Okinula selfie pa napisala samo tri riječi

Bivša premijerka Jadranka Kosor vrlo je aktivna na društvenim mrežama, ovoga puta objavila je fotografiju 'slefia' s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem.

Kratko je napisala: "Pozdrav s kave!"

Iako su nekad bili na suprotnim političkim stranama, čini se kako su politička razmimoilaženja ostavili iza sebe. Podsjetimo, Josipović je bio treći predsjednik Republike Hrvatske u mandatu od 2010. do 2015. godine, dok je Jadranka Kosor bila predsjednica Vlade od 2009. do 2011. godine.

Zanimljivo je kako pet dana prije objave s Josipovićem, objavila i sliku sa sadašnjim predsjednikom Zoranom Milanovićem kojem je dala primjerak svoje knjige "Žene koju mašu rukama".

Napisala je: "Knjigu 'Žene koje mašu rukama' čitat će i PRH Zoran Milanović. Ugodan susret i razgovor o književnosti. Dobro; malo i o politici".

Podsjetimo, nedavno je gostovala u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić gdje je predstavila svoju knjigu te otkrila da se radi o nastavku njezine biografske proze.

"Pisala sam isto tako iskreno i otvoreno, ali ovo je potpuno druga dimenzija jer pričam o bolestima, o strahovima, operaciji koljena, pa operaciji drugog koljena.", rekla je tada. Otkrila je kako je šokirala prijatelje kad je priznala da će pisati o "običnim" stvarima, pa i koliko je teško koristiti WC i biti na štakama, ali i o "papirnatim gaćama" nakon operacije. Otkrila je svoje "obično" lice i trenutke kada bi štakom pridržavala vrata lifta, ali je iskreno rekla i da se "navukla" na narodnjake kada je tijekom rehabilitacije družila s ljudima koji su na mobitelu slušali glazbu iz filma "Toma".

"I kako sam bila rastavljena i sastavljena na dijelove - to me dirnulo. E, onda sam pogledala i film", rekla je. Mojmiri je otkrila da se u knjizi prisjeća i epizode s Franjom Tuđmanom koji ju je pozvao nakon što je jednu večer odbila biti dio društva koji pjevaju ustaške pjesme.

"Predsjednik je bio ozbiljan. Pita što je to bilo? Rekao je: 'Odlično ste postupili!' I onda je održao predavanje - ali govor o tome koliko je upravo to štetilo. O tome je govorio i javno - postoje snimke - dakle govorio je o tome koliko to štetilo međunarodnom priznanju Republike Hrvatske, koliko je štetilo ugledu, reputaciji države i govori je o činjenici zašto se on tome žestoko odupirao. Tako toga sam se sjetila."

