Izvanredni sastanak u Banskim dvorima: Plenković prognozira 'nezapamćenu krizu'

Zbog sukoba na Bliskom istoku koji je potaknuo rasa cijena energenata, u Banskim dvorima se izvanredno sastao uži kabinet Vlade.

Andrej Plenković upozorio je da smo, zbog sukoba, na početku 'najveće energetske krize'.

"Ne treba zaboraviti da se nalazimo na početku vjerojatno najveće energetske krize koju ova generacija pamti. Dakle, na samom početku", rekao je Plenković.

Intervencija Vlade

Nakon najavljenog početka krize, Plenković je potvrdio da će Vlada ponovno ograničiti cijene goriva te da se intenzivno razgovara i o produljenju proljetnog paketa mjera pomoći građanima.

"Mi ćemo iskoristiti alate koji su nam na raspolaganju da ublažimo taj rast. Ne možemo se sad praviti da je barel nafte isti kao što je i bio. Doći će do određenog povećanja cijena, ali Vlada će intervenirati da taj rast bude manji i da bude nosiv za naše građane i naše gospodarstvo", kazao je Plenković.

Ministar Alen Ružić potvrdio je za RTL Danas da će subvencije za plin i struju ostati na snazi.

"Ostaju subvencije, odnosno ostaju zaštićene cijene za struju i plin. Do desetog mjeseca cijene ostaje za struju", rekao je Ružić.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže novi šok na benzinskim crpkama: RTL Danas doznaje nove cijene goriva od utorka