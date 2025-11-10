Ivošević prozvao Pupovca, opleo i po Ribljoj Čorbi: 'Je li to najbolje što Srbi imaju?'

Splitski gradski i županijski vijećnik Bojan Ivošević (Centar) izjavio je u ponedjeljak da je izložba o Dejanu Medakoviću u Zagrebu, koji je jedan od autora Memoranduma SANU-a nedopustiva te je pozvao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca da se izjasni je li to kultura koju želi ili se mogu pronaći Srbi koji nisu ugrozili Hrvatsku.

Ivošević konferenciju za novinare održao je u Zagrebu kod spomenika Petru Preradoviću na Cvjetnom trgu te se osvrnuo na događaje u nizu hrvatskih gradova koji, rekao je, potiču na mržnju.

Istaknuo je da ne opravdava nikakvo nasilje i zastrašivanje, no osobno smatra kako je izložba o Dejanu Medakoviću u Zagrebu, koji je jedan od autora Memoranduma SANU-a, nedopustiva.

Držao ljestve Miloševiću

"Medaković je čovjek koji je na neki način držao ljestve Slobodanu Miloševiću, a vidjeli smo na jednom dokumentu i Radovanu Karadžiću. To je ispod svake razine. Pozivam gospodina Pupovca da jednostavno kaže je li to ta kultura koju on želi. Je li to ono najbolje što Srbi imaju ili se mogu pronaći Srbi koji svojim radom i djelovanjem ni na jedan način nisu ugrozili Hrvatsku i ljude koji u njoj žive?”, upitao je Ivošević.

Iako zna da je Medaković u životu prošao neke ružne stvari, kao i da je njegova obitelj zadužila Zagreb svojim djelovanjem, rekao je Ivošević, on je svojim naknadnim djelovanjem to pravo izgubio. Za one, kako je rekao, malo teže shvaćaju dao je slikovit primjer.

"Ako želiš u Hrvatskoj prezentirati srpsku glazbenu kulturu sigurno nećeš odobravati Riblju čorbu zbog njihovih stavova. Sigurno ima puno drugih glazbenika u Srbiji koji su svojim djelovanjem svijetli primjer. Riblja čorba je sramota”, istaknuo je Ivošević.

Osvrnuo se i na maskirane grupe u nekoliko hrvatskih gradova koje "siju mržnju i uvode red" što je, kazao je, zabrinulo i vladajuće, ali su i dalje nastavili s floskulama i mlaćenjem prazne slame. Rekao je i da određeni ljudi iz HDZ-a imaju drskosti prozivati njega i Ivicu Puljka kao da su oni razlog nekakve mržnje ili kao da njih dvojica upravljaju državom zadnjih 10 godina. To stanje, istaknuo je, produkt je Vlade i njezinog rada.

Iako ne zna što će se dalje događati i hoće li maskirane grupe i dalje uvoditi red u društvo, kaže da će svaki put stati u obranu srpske nacionalne manjine i podržati njihov rad, ali da preko Memoranduma SANU-a i Radovana Karadžića nitko normalan ne bi trebao prijeći.

