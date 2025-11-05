Turudića pitali o fašističkom ispadu u Splitu: 'Imamo problem s identifikacijom'

Zbog incidenta u ponedjeljak predvečer u splitskom kotaru Blatine-Škrape gdje je grupa muškaraca prekinula manifestaciju Dani srpske kulture glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održao je u srijedu radni sastanak u splitskom državnom odvjetništvu koje s policijom rasvjetljava slučaj.

Turudić je kazao da intenzivno rade na slučaju i da je sastanak u splitskom odvjetništvu bio dobar. Na sastanku je uz njega bio i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević te šefovi Općinskog i Županijskog državnog odvjetništva.

"Za sada smatramo da se radi o kaznenom djelu nasilničkog ponašanja. Provode se dokazne radnje, odnosno izvidi. Ispituju se ljudi i za očekivati je da će biti privođenja i uhićenja u skorom vremenu. To je radna verzija i još ništa nije službeno od rezultata i provedenih izvida, poslije istraživanja ćemo biti pametniji i znati više", kazao je Turudić.

Na novinarski upit koliko je osoba sudjelovalo u incidentu odgovorio je "da je problem s identifikacijom ljudi jer je puno njih bilo zamaskirano" te nastavio da se intenzivno radi na otkrivanju koliko je zapravo njih bilo na Blatinama. Kazao je da postoje i snimke incidenta koje bi mogle pomoći u identifikaciji osoba.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Okrugli stol o Jasenovcu

Upitan da se izjasni oko okruglog stola o Jasenovcu u Saboru kazao je da je njegovo mišljenje tu nebitno i dodao da ne podržava ideje i stavove koji su tamo izrečeni, te da je pitanje podliježe li to i kojim kaznenopravnim sankcijama.

Zanimao je novinare i njegov stav oko izjave predsjednika SDP- a Siniše Hajdaša Dončića da je njegovim dolaskom na čelo državnog odvjetništva počela ustašizacija.

"To je jadno, to je bijedno. Taj lik sam sebe zapravo legitimira s takvim izjavama. On najbolje sam sebe komentira. Samo neka nastavi. I to je, još ću dodati, to je jedan govor ljubavi, empatije, sporazumijevanja", odgovorio je Turudić.

Incident u kojem su maskirani muškarci upali u prostorije kotara na Blatinama i otjerala članove KUD- a iz Novog Sada rezultirao je privođenjem tri osobe od 59, 54 i 43 godine među kojima je i jedan dugogodišnji član navijačke skupine Torcida.

POGLEDAJTE VIDEO: Crnokošuljaški folklor u Splitu: Umjesto pjesme i plesa pušteni su maskirani divljaci...