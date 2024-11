Čak 86 posto Hrvata nada se božićnici i očekuju pozamašnu cifru: Je li ovo realno?

Istraživanje pokazuje da 86 posto radnika u Hrvatskoj očekuje božićnicu, i to u prosječnom iznosu od 465 eura, što je osjetno više od 354 eura koliko je bilo lani. Najveća očekivanja imaju zaposleni u državnim tvrtkama, a većina božićnicu planira iskoristiti za osnovne životne troškove.

Sudeći prema istraživanju u kojem je sudjelovalo više od 1000 ispitanika, a koje je proveo MojPosao, božićnica bi ovih blagdana trebala sjesti na račune većine radnika u Hrvatskoj.

Rekordna očekivanja zaposlenih građana

Ove godine 86 posto radnika u Hrvatskoj očekuje božićnicu, što je slično prošlogodišnjem udjelu od 89 posto. Podaci otkrivaju da su očekivanja uglavnom opravdana – božićnicu je lani primilo 85 posto zaposlenika.

S druge strane, 14 posto ispitanika koji ne očekuju ovu prigodnu nagradu kao glavne razloge navode politiku tvrtke ili slabije poslovne rezultate. Ovi čimbenici često utječu na mogućnost isplate božićnica, što za dio zaposlenih može značiti izostanak ovog oblika blagdanske podrške.

Među zaposlenicima koji "računaju" na božićnicu, velika većina (92 posto), kao i dosadašnjih godina, očekuje isplatu u novcu i to u prosječnom iznosu od 465 eura. Taj iznos predstavlja povećanje od čak 31 posto u odnosu na prošlogodišnji prosjek od 354 eura, a premašuje i prošlogodišnja očekivanja.

Međutim, ovi podaci sugeriraju da radnici često imaju previsoka očekivanja, koja se rijetko ostvare. Prije uvođenja eura, predviđanja radnika o iznosima božićnica bila su prilično točna, no prošle godine došlo je do značajnijeg nesrazmjera između očekivanja i stvarne isplate. Iako su očekivanja zaposlenika oduvijek nadmašivala stvarne isplate, razlika je do 2023. bila relativno mala, dok sada znatno precjenjuju iznose koje će na kraju primiti.

Kao i prethodnih godina, manje popularni oblici božićnih nagrada uključuju bonove za kupovinu i poklon pakete. Bon za kupovinu očekuje 20 posto ispitanika, dok devet posto vjeruje da će dobiti poklon paket od poslodavca.

Božićnice – 'sigurna stvar' u državnim tvrtkama i institucijama

Božićnice su najsigurnija opcija za zaposlene u državnim tvrtkama i javnim institucijama, gdje ih očekuje gotovo svaki zaposlenik – 95 posto u državnim tvrtkama i čak 98 posto u institucijama. Međutim, postoje značajne razlike u očekivanim iznosima.

Zaposlenici javnih institucija procjenjuju da će dobiti prosječno 390 eura, dok radnici državnih tvrtki očekuju nešto veći iznos od 436 eura. Još optimističniji su zaposlenici privatnih kompanija u stranom vlasništvu, koji predviđaju prosječnu isplatu od 499 eura, no u manjoj mjeri očekuju božićnicu (85 posto). Najmanje nade u božićnice imaju radnici privatnih tvrtki u domaćem vlasništvu, gdje je očekuje 84 posto ispitanika, s prosječnim iznosom od 476 eura.

Zaposlenici velikih tvrtki imaju najveća očekivanja – 91 posto njih predviđa isplatu božićnice u prosječnom iznosu od 470 eura.

U srednje velikim i malim tvrtkama očekivanja su skromnija, gdje 80 posto zaposlenika očekuje božićnicu, s prosječnim iznosima od 460 eura u srednjim te 462 eura u malim tvrtkama.

Lani nas je razveselila božićnica u prosječnom iznosu od 354 eura

Prošle godine božićnice su obradovale većinu zaposlenika, a prosječan iznos isplaćen u novcu iznosio je 354 eura, što je povećanje od osam posto u odnosu na 2022., kada je prosječna božićnica bila 328 eura. Božićnicu je primilo 85 posto radnika, što je gotovo identično kao lani (87 posto).

Najčešći oblik nagrade bila je isplata u novcu, koju je dobilo 85 posto zaposlenika koji su primili neki oblik božićne nagrade. Bonove za kupovinu dobilo je 24 posto radnika, dok je poklon paketom obradovano devet posto.

Prošle godine božićnica je najčešće sjedala na račune zaposlenika državnih institucijama (92 posto), kompanija u državnom vlasništvu (91 posto) te radnika privatnih tvrtki u stranom vlasništvu (90 posto). U najmanjoj mjeri božićnicu su primile osobe zaposlene u privatnim tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu (82 posto).

Također, lani je božićnicu dobilo 90 posto zaposlenika velikih tvrtki, 79 posto radnika malih kompanija te 83 posto zaposlenih u srednje velikim tvrtkama.

Darovi za djecu – sve češća praksa

Poslodavci sve češće daruju i djecu svojih zaposlenika. Prema istraživanju, gotovo polovica radnika (49 posto) tvrdi da su njihovi poslodavci prošle godine osigurali poklone za djecu.

Što se tiče vrijednosti darova, 38 posto zaposlenika s djecom primilo je dar ili bon u vrijednosti do 66 eura. Dodatnih 34 posto radnika navelo je iznose između 66 i 100 eura, dok je 28 posto zaposlenih dobilo darove vrijedne 100 eura ili više.

Ovi podaci ukazuju na rastući trend uvažavanja blagdana ne samo kroz božićnice, već i kroz geste koje obuhvaćaju cijele obitelji zaposlenika.

Božićnica – pravo ili privilegija?

Percepcija božićnice među zaposlenicima mijenja se iz godine u godinu. Sve manji broj radnika (29 posto) smatra da je isplata božićnice isključivo rezultat dobre volje poslodavca, a čak 71 posto ljudi vjeruje da je to pravo svakog zaposlenika i zamjera poslodavcima ako je ne isplate.

Za usporedbu, prošle godine je 34 posto ispitanika smatralo božićnicu izrazom zahvalnosti za dobro poslovanje tvrtke, dok je prije dvije godine taj udio bio čak 47 posto. Ovaj trend ukazuje na sve izraženija očekivanja radnika da božićnica postane standardna poslovna praksa.

Koliko bi božićnica trebala iznositi?

Kada bi mogli birati, velika većina radnika (97 posto) odlučila bi se za božićnicu u - novcu. Tek dva posto ispitanika zadovoljilo bi se zahvalom i priznanjem od strane nadređenih, dok bi bon za kupovinu odabralo samo jedan posto ispitanika. Nitko ne preferira poklon paket kao idealnu nagradu.

Ispitanici procjenjuju da bi zadovoljavajući iznos božićnice trebao biti 600 eura, što je 29 posto više od prosjeka očekivanog ove godine (465 eura) i čak 69 posto više od prošlogodišnje prosječne božićnice (354 eura).

Ovaj jaz u očekivanjima ukazuje na tzv. iluziju novca – nominalne vrijednosti u eurima djeluju manje nego što su to bile ranije u kunama, što može pridonijeti percepciji da su nagrade manje.

Kako se božićnica koristi?

Božićnica najčešće služi za pokrivanje osnovnih troškova života. Ove godine, 41 posto radnika planira božićnicu iskoristiti za podmirenje ovih potreba, što je blagi porast u odnosu na prošlu godinu (38 posto).

Osim pokrivanja osnovnih životnih troškova, 24 posto zaposlenih planira božićnicu iskoristiti za kupnju božićnih darova, dok 10 posto namjerava taj iznos uštedjeti. Njih devet posto božićnicu će usmjeriti na otplatu dugova, a 13 posto će je iskoristiti kako bi si priuštili nešto što si inače ne bi mogli.

Istraživanje je proveo portal Mojposao na uzorku od više od 1.000 ispitanika, od kojih 75 posto čine žene, a 25 posto muškarci. Najveći udio ispitanika (34 posto) nalazi se u dobnoj skupini od 31 do 40 godina, dok 26 posto ispitanika ima između 25 i 30 godina, a 17 posto je mlađe od 25 godina. Ispitanika starijih od 40 godina bilo je 24 posto. Većina ispitanika (95 posto) trenutno je zaposleno. Kada je riječ o radnoj sredini, 44 posto ispitanika zapošljava se u privatnim tvrtkama većinom u domaćem vlasništvu, 30 posto u privatnim stranim tvrtkama, dok 9 posto radi u državnim tvrtkama i 9 posto u hrvatskim institucijama.

