Umirovljenicima božićnice u jednom gradu i do 600 eura. Drugima opet ništa: 'Uvijek sam na granici'

I da je trebalo čekati satima, čekali bi jer u Samoboru je već počela isplata božićnica umirovljenicima. Kreću se od 45 do 85 eura. Branko Pogačić iz Samobora kaže da bi bilo bolje da su zaokružili 45 eura na 50, ali svejedno zna na što će potrošiti božićnicu: "To mi je lako potrošiti, popijem dvije kave sa ženom, kupim novine i kruh i doviđenja, božićnica je otišla."

Ankica Rajaković iz Samobora iznijela je tužnu istinu o svojim primanjima: "Ja sam 42 godine radila i imam mirovinu 435 eura, da nemam djece mogla bih krepati."

Za isplatu božićnica u Samoboru su ove godine osigurali nešto više od 130 tisuća eura ili 30 tisuća više nego lani.

Gradonačelnica Samobora Petra Škrbot (FOKUS) rekla je: "Povećali smo cenzus s 320 na 400 eura kako bi što više naših umirovljenika imalo pravo na božićnicu. To nikako nije zbog izbora, uvijek gledamo da poboljšavamo uvjete naših umirovljenika."

Jedni će dobiti 45, drugi 85 eura, a treći – ništa. Takvih je najviše. To je komentirala Vera Turkić iz istog grada: "Uvijek sam na nekoj granici, bilo bi dobro, ali taj minimum je zapravo premali. Nemaš kaj." Nevenka Stunja navodi da je božićnica premala je su cijene otišle do neba: "Preživljavamo kako znamo i umijemo."

A 10 eura više nego lani dobit će umirovljenici iz Zaprešića, a oni u Zagrebu mogu računati na 50 eura božićnice, što je duplo više od prošle godine – no dobit će ju tek oko 4000 umirovljenika.

Za one u Velikoj Gorici ide velika božićnica i jedna od najvećih u državi od 110 eura. Krešimir Ačkar (HDZ), gradonačelnik Velike Gorice, navodi: "Kada smo prije nekoliko godina započeli s ovim projektom imali smo nešto manje od 300 tisuća eura predviđeno u proračunu, danas je to nešto više od 700 tisuća eura, ali mogu najaviti da ćemo povećavati taj cenzus."

Božićnice nemaju nikakve veze s izborima, uvjerava gradonačelnik. Za Zlaticu iz Velike Gorice to će značiti 40 eura, a za gospodina Ivana 110.

"Ja sam u onoj grupi od 40 eura i sad si razmišljam na što bih to potrošila, a kako imam tri unuka, onda ću im malo podebljati božićni poklon", rekla nam je Zlatica, Ivan Božić kaže da su im mirovine male, da se teško živi. "I zbilja se čovjek mora dovijati na tisuću načina da bih opstao", rekao je Ivan.

Rekorder je i ove godine Umag čiji umirovljenici mogu računati od 100 do 600 eura. Veće božićnice najavljuju i gradonačelnici Osijeka i Splita – ali o iznosima još ne žele. Svaka pomoć je dobrodošla, ali to nije rješenje, kažu u Sindikatu umirovljenika. Tajnik sindikata Igor Knežević kaže: "Lokalni izbori dolaze i onda su umirovljenici vjerni birači, a onda lokalni političari pokušavaju na razne načine, a to je isplata božićnica i uskrsnica primamiti da na izborima zaokruže njihovo ime i prezime na biračkim listićima."

Gradovi i općine velikodušniji bi mogli bi za Uskrs, mjesec dana prije lokalnih izbora.