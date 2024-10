Hrvatski grad osigurao božićnice za dio svojih građana: Od 45 do 85 eura

Samobor je osigurao od 45 do 85 eura božićnice za svoje umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene i nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te korisnike nacionalne naknade čija mirovinska i ostala primanja ne prelaze 400 eura.

Isplata božićnice kreće iza blagdana Svih svetih, od ponedjeljka, 4. studenoga, a trajat će do 7. prosinca, isplaćivat će se putem Fine u Samoboru, naveli su iz gradske uprave.

Cenzus za isplatu božićnica ove je godine podignut s prošlogodišnjih 320 eura na 400 eura, što znači da će ju dobiti veći broj Samoboraca.

Samoborski umirovljenici, osobe s invaliditetom, nezaposleni branitelji i korisnici nacionalne naknade s primanjima do 250 eura dobit će 85 eura božićnice, oni s primanjima od 250,01 euro do 325 eura 60 eura, a oni s primanjima od 325,01 euro do 400 eura božićnicu u iznosu od 45 eura.

Božićnicu od 45 eura Samobor će isplatiti i svojim nezaposlenim građanima prijavljenim na Zavodu za zapošljavanje.

