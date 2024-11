Stiže vrijeme Božića - i troškova. Usporedili smo cijenu namirnica u različitim trgovinama, razlika je velika

Svaki dan Petra počinje listajući kataloge u potrazi za akcijama. Kupuje strogo prema popisu, a namirnice na sniženju često diktiraju i ono što će kuhati.

"Nisam tip koji vikendom obavi kupovinu i to je to, nego poslije posla vidim što je na akciji pa dobijem ideju što za ručak. Znam kupiti meso pred istekom roka, ali znam da ću to danas napraviti za ručak pa je ok", rekla je Petra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ovaj način na mjesec uštedi i do 150 eura – jer nerijetko se dogodi da je razlika od trgovine do trgovine u cijeni istog proizvoda i do 50 posto.



"Evo jučer me svekrva nazvala i rekla da je vidjela tajice, koštaju 11 eura – i otišla je u drugi dućan i kupila ih je za 5 eura", rekla je Petra. Koliko se može uštedjeti na akcijama i sami smo provjerili.

U košaru smo stavili 50 istih proizvoda – od kruha i mlijeka do konzervi i praška. Da smo ih kupili u jednoj trgovini po redovnoj cijeni, ukupan račun bio bi 240 eura. Međutim, iste ove proizvode u raznim trgovinama na akcijama može se kupiti za 143 eura. Čak 42 posto jeftinije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne kupujem na akcijama, kupujem kako dođem, po potrebi", rekla je Rada iz Zagreba.

"Isplati se, može se naći na akcijama dobra cijena za kavu, za meso, za higijenske potrepštine, može se i do 50 ili 100 eura na mjesec ušparat", rekla je Marija.

Osim blizine trgovine, povoljne cijene su ono što najviše privlači kupce, a slično razmišljaju i budući potrošači – generacija Z.



"Što se tiče odabira samog prehrambenog proizvoda, prvo što znamo da su cjenovno jako osjetljivi, a drugi najvažniji kriteriji, to ih je izjavilo više od 70 posto da im je jako bitno da je proizvod domaći", rekla je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore.

Trendovi se mijenjaju. Velike vikend kupnje hrvatski je kupac zamijenio s više manjih, a svaki treći potrošeni euro odlazi nam na hranu. Zbog visokih cijena u trgovinama reagirao je i ministar poljoprivrede i optužio trgovce za kartel i dogovaranje. Odgovor nije trebalo dugo čekati. Trgovci uvjeravaju – ima nas puno na tržištu i dogovora oko cijena nema.

"Što znači da tržište kod nas ima dosta igrača i tu nema govora o kartelu ili bilo kakvom dogovoru o cijenama", rekao je Mirko Budimir, potpredsjednik izvršnog odbora HUP-Udruge trgovina. "Imamo domaćih, imamo stranih trgovaca, tako da ja bih rekla da je bilo kakav dogovor čak i nemoguć", rekla je Bogović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema ni akcija kakve kupci priželjkuju – jer cijene pojedinih artikala nerijetko budu snižene samo nekoliko centi, a najveći praznik popusta – samo što nije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa