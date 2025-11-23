Zagrepčani pohrlili uživati u snijegu: Ispred žičare i na cestama ogromne gužve

Nakon što je Sljeme zabijelio snijeg, Zagrepčani su iskoristili sunčanu nedjelju kako bi uživali u zimskim radostima. Od ranog se jutra stvaraju nepregledne gužve pred žičarom, a ista je situacija bila i jučer.

Mnogi su sa sobom ponijeli i zimske rekvizite s kojima su nestrpljivo čekali svoj red za uspon na vrh Medvednice.

Foto: Pixsell/neva Zganec

Osim gužve ispred žičare, stvorile su se i velike kolone na Sljemenskoj cesti pa su neki put odlučili nastaviti pješice.

Žičara besplatna za Zagrepčane

Žičara Sljeme koja spaja Gračansko Dolje s vrhom Medvednice, duga je oko pet kilometara, a vožnja traje od 16 do 22 minute, ovisno o uvjetima i brzini.

Građani s prebivalištem u Zagrebu imaju pravo na besplatnu vožnju, dok je za ostale cijena šest eura u jednom smjeru ili deset za povratnu kartu.

Djeca, učenici, studenti, umirovljenici te osobe s invaliditetom imaju snižene cijene koje se kreću između dva i četiri eura.

