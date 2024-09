Islamović: 'Napadaju pogrešnu kuću'; Ostojić: 'Dosta je bilo vaših s*anja'

Pjevač Bijelog Dugmeta Alen Islamović oglasio se nakon što je njegova pjesma "Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo" koju je izveo u Splitu izazvala opći kaos. Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara podnijeli su prijavu protiv organizatora i tražili da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj.

"Nije nam bila namjera nekog provocirati, ali napali su pogrešnu kuću i prijete sa svih strana, a ja sam samo radnik pjevač u firmi Bijelo dugme, koje je vlasnik gospodin Goran Bregović. Ja uzimam posao ili odbijam 50 koncerata i pjevanje pjesama Bijelog dugmeta", rekao je Islamović za Klix.ba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče jugoslavenske zastave koja je vijorila iza njega za vrijeme sporne pjesme, Islamović kaže:

"Što iza mene vijori i kakve aplikacije se dešavaju ne znam, to je slagala firma iz Zagreba, a repertoar smo svirali po Hrvatskoj s orkestrom za svadbe i sahrane, i to sedam do devet koncerata prije šest ili sedam godina. Čak i pulska arena je bila u tom opusu, pa i ta pjesma Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo. Danas, po meni, to je rock parodija na stara vremena", dodao je Islamović koji nakon koncerta dobila užasne prijetnje iz Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prijetnje prelaze svaki ukus ljudskosti, unose nemire u moju obitelj. Prava adresa da tražite objašnjenje je Goran Bregović i normalno svi oni koji su bili u Splitu, njih 12-15.000 na koncertu. Prijetnje i psovke, i nacionalne i šovinističke, preko portala nisu put, ali ipak ja ih skupljam neka se nađu ne dao Bog ako se što desi", kazao je Islamović na kraju razgovora.

O cijelom incidentu oglasio se i Ranko Ostojić koji je na svom Facebook profilu komentirao objavu DP-a u kojoj stoji:

"Zbog silne akumulacije gnjeva koje je ova provokacija izazvala kod naših sugrađana bilo bi dobro da ovaj slučaj ne bude zataškan jer se bojimo kako će idući put građani uzeti pravdu u svoje ruke te počistiti binu i organizatora i pjevača", stoji u objavi DP-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostojić je to nazvao "otvorenom prijetnjom".

"A ništa na tom koncertu nije bilo protuzakonito. Za razliku od ustaških derneka u njihovoj režiji. Dosta je bilo tih vaših s*anja!", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ako mu propadne nogometna karijera, ima asa u rukavu: Skida Alena Islamovića kao od šale