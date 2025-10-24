Inspektori 'češljaju' cvjećarnice, ali i online trgovinu: Ovim trgovcima prijeti kazna od 4000 eura

Tržišna, poljoprivredna i inspekcija rada, tijekom ovog i sljedećeg tjedna, ususret i na sam blagdan Svih svetih pojačano nadziru prodaju cvijeća, cvjetnih aranžmana i sl., izvijestili su u petak iz Državnog inspektorata (DIRH), dodavši i da su ranojutarnjim nadzorom na Veletržnici cvijeća u Zagrebu u 25 nadzora utvrdili do sada osam nepravilnosti.

Inspekcija rada nadležna za nadzor u području radnih odnosa kod dva poslodavca je utvrdila nepravilnosti vezane za neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje u propisanim rokovima.

Tržišna inspekcija obavila je pet inspekcijskih nadzora nad subjektima koji obavljaju trgovinu cvijećem te je do ovoga trenutka utvrđeno šest povreda odredbi Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošačica te Zakona o trgovačkim društvima.

Dio inspekcijskih nadzora te utvrđivanje činjeničnog stanje još uvijek je u tijeku. U tijeku je i postupanje poljoprivredne inspekcije Državnog inspektorata koja osim na Veletržnici nadzore obavlja i na poljoprivrednim površinama gdje se obavlja uzgoj/proizvodnja cvijeća.

Pod nadzorom i online prodaja

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata uz nadzore prodaje cvijeća i cvjetnih aranžmana u prodavaonicama i izvan prodavaonica (na štandovima, klupama i kioscima), provodi i ciljane inspekcije prodaje predmetnih proizvoda na daljinu putem interneta, uključujući društvene mreže.

Do sada je, u tom smislu, tržišna inspekcija obavila 37 inspekcijskih nadzora, u kojima je utvrđeno 13 povreda propisa koje su se najčešće odnosile na neregistrirano obavljanje djelatnosti trgovine cvijećem i cvjetnim aranžmanima fizičkih osoba, oglašavanje neregistrirane djelatnosti kao i neisticanje maloprodajnih cijena.

Iz DIRH-a upozoravaju:

Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da fizička osoba obavlja neregistriranu djelatnost propisane su novčane kazne u iznosu od 1.327,23 eura do 3.981,68 eura;

U slučaju oglašavanja neregistrirane djelatnosti propisane su novčane kazne u iznosu od 663,61 eura do 1.327,23 eura;

dok su u slučaju utvrđene neregistrirane trgovine, Zakonom o trgovini propisane novčane kazne u iznosu od 660,00 eura do 9.290,00 eura.

Cilj ovih aktivnosti je osigurati zakonito poslovanje svih gospodarskih subjekata te posljedično i zaštitu potrošača u razdoblju povećane potražnje za cvijećem i prigodnim proizvodima.

