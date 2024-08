Ovogodišnje ljeto za našu čitateljicu bilo je prilično naporno jer je u 10 dana odmora nekoliko puta morala na Hitnu.

"Ljetovali smo na Ugljanu i dijete je dobilo upalu uha. OK, ništa čudno - roni se, uho je mokro, vrijeme je ljetnih infekcija. Završila je s visokom temperaturom, višom od 39, i dobila prvo antibiotske kapi, a onda i antibiotik u obliku tableta. Ali uskoro sam ja bila na redu, također upala uha i antibiotik", porepričala nam je čitateljica koja se na otoku odmarala s obitelji u drugoj polovici srpnja.

No tu nije bio kraj.

"Jedan dan primijetila sam da su mi se zacrvenjele ranice od uboda komaraca na ruci. Svrbjelo me, ali nisam obraćala pažnju. Uskoro se sve inficiralo, a ranice su se počele širiti na dijelove kože gdje me komarci nisu izboli. Pokazala sam i to na Hitnoj - bila je riječ o infekciji, a u razgovoru s liječnikom rekao je da je možda sve to za prijavu epidemiolozima u Zadru jer na otoku ove godine imaju previše infekcija. Nekako sam stekla dojam da sumnjaju da se možda nešto širi s morem koje je bilo apsolutno pretoplo ove godine i nismo se mogli rashladiti", ispričala je čitateljica.

Kaže da je ljeto završila prije tjedan dana kad se vratila u Zagreb i dalje pijući terapiju antibiotika, a uho ju je toliko boljelo da je još jednom pomoć zatražila na Hitnoj u Zagrebu. "U razgovoru s ljudima na Ugljanu čula sam da nije samo moja obitelj udaru infekcija, da su i drugi završavali na antibioticima, dok sam dizala lijekove svi u redu smo dolazili s receptima zbog upala. Iskreno, pitam se kola li na moru neka infekcija i trebamo li se zabrinuti. Možda svemu kumuje more", upitala je čitateljica našeg portala.

Dodala je da su iste ranice dobila i njezina djeca, dvoje njih, koji su po povratku u Zagreb od liječnika opće medicine dobili kremu s kortikosteroidima i antibiotik, da su se ranice smanjile, ali da su i dalje na terapiji.

HZJZ: Nemamo zabilježen veći broj infekcija

Iz HZJZ-a za Danas.hr su kazali da je po pitanju ranica na koži možda u ovom slučaju riječ prije o nekim vrstama iritacija, a ne o zarazama. Mogla bi biti alergija na sunce, na vodu, iritacije od znojenja. Umiruju i dodaju da sasad nemaju nikavih prijava koje bi upućivale na neki zdravstveni problem. Upale uha česti su problem, prehlade...

"Primjerice, ako netko ima akne, sigurno da mu ta topla nije povoljna, nego hladnija. Promjene na koži se razbuktaju pogotovo ako su velike vrućine vani i toplo je more. Sigurno da vrućine ne pogoduje ljudima koji imaju problema s kožom", dodali su.

"Ne vidimo neuobičajen porast javljanja bolesti koje se rutinski prate putem epidemiološkog informacijskog sustava. Neke bolesti poput entrerovizora su češće ljeti, ali broj oboljelih ovog ljeta ne odstupa od uobičajenog broja oboljelih ranijih godina", kazali su nam iz epidemiloške službe HZJZ-a.

U moru je svega i svačega, ali nema povećanja intervencija

Iz Zavoda za javno zdravstvo Zadar kažu da nema povećanja zaraza na njihovom području. "Toga će uvijek biti. U moru je svega i svačega. Krenete u bazen u kojem vam je klor, u kojem imate organsku tvar i možete dobiti svašta, a kamoli u moru, znamo čega sve ima. Ove godine nemamo povećanje i nemamo više intervencija", naglasili su epidemiolozi.

Kroz ljeto su u pripravnosti četiri epidemiologa na području Zadra. Dodaju da se uvijek nešto može dogoditi. Kod ovakvih stvari imate individulani element. "Dijete primjerice koje već ima dermatitis, ima nešto na koži, ono je sklonije. No to ne znači da je to globalni problem", dodaju.

"Gdje god imate plažu i napuhanci su tu, dolazi do iritacije kod dodira te plastike i kože. Tu će sigurno biti iritacija, ali da imamo nekakav problem, nemamo ga. Kod svake dojave, epidemiolozi provjeravaju sve, i hospitalizaciju. Epidemiloški moramo postupati", dodaju. Naglasili su da je u jeku sezonu i veći prilljev ljudi, a veće je i onečišćenje mora, a tu je i veći broj brodova. Sve to zajedno može utjecati na iritaciju kože, pojavu osipa, ranica, i drugih promjena na koži. Tu su i ubodi raznih insekata koji mogu izazvati iritaciju. Ako vidite da se ne smiruje i bukti, najbolje je obratiti se liječniku.

