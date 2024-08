Bivša supruga ruskog nogometaša Andreja Aršavina, Alice Kazmina, vraća se novom životu nakon zaraze sifilisom. Zaraza je njezin nos dovela do neprepoznatljivosti dok je zbog nekroze, faze odumiranja stanica, uništen. Prema njezinim riječima, u jednom trenutku se umjesto nosa na njezinom licu vidjela samo rupa. Unatoč tome, Alice nije odustajala u svom naumu da izgled vrati u prvobitno stanje. Imala je čak devet plastičnih operacija.

"Pred nama su još tri faze rekonstrukcije nosa, ali nakon devete operacije, možemo reći da smo na dobrom putu", rekao je plastični kirurg Denis Agapov.

Bolest ju je uništila...

Specijalist je priznao da je ovo jedan od najtežih slučajeva u njegovoj karijeri te korak po korak pokazao kako se Alice mijenjala od samog početka odlaska na estetske operacije do sada. Videi na YouTubeu su šokantni, a nogometaševa bivša supruga se u njemu pojavila bez uljepšavanja.

Kada je Alice prvi put svratila estetskom kirurgu, pojavila se bez hrskavičnog dijela nosa.

"Nos je bio samo mali ožiljak u središnjem dijelu lica", prisjeti se liječnik koji ne skriva nisu sve operacije bile uspješne kao što se nadao: "U jednoj fazi smo riskirali gotovo sav napredak zbog upalnog procesa."

Kako kaže kirurg, najteži dio posla bio mu je nadomjestiti mekotkivni pokrov, kojeg praktički nije bilo.

"Dijelovi režnja kože uzeti su iz nazolabijalnih bora, a korištenjem ušne hrskavice presađene su s kožom", rekao je.

Foto: Youtube/Screenshot

Podsjetimo, Aršavinova bivša supruga je prije pet godina objavila da je teško bolesna. Na početku se govorilo da je možda riječ o autoimunoj bolesti, nakon čega se oglasila Kazmina koja je rekla da su je prvi muž i rođena majka zarazili sifilisom. Početkom 2022. Alice je uvjeravala da joj je dijagnosticiran jedan od posljednjih stadija sifilisa.

"Trovali su me! I to već dugo… Moja majka me je uporno trovala jer nije mogla gledati kako joj kći gori…", požalila se Aršavinova bivša supruga. Nakon toga je nogometaševa bivša ljubav nestala s radara. U rijetkim intervjuima njezini su rođaci rekli da je Alice na liječenju, ali nije podijelila nikakve detalje. Kružile su glasine da je Alice plastičnom operacijom pokušala promijeniti nabolje svoje unakaženo lice, dok su joj liječnici govorili da će biti nemoguće ukloniti posljedice bolesti. Ipak, stvari se mijenjaju

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: RTL otkrio koje su estetske operacije najpopularnije, koliko stoje i na što treba paziti