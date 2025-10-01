PITAMO VAS /

Indija krenula u 'obračun' s rukopisom liječnika: Možete li vi pročitati što doktori pišu?

Indija krenula u 'obračun' s rukopisom liječnika: Možete li vi pročitati što doktori pišu?
Foto: Screenshot Rtl Danas

1.10.2025.
13:41
Screenshot Rtl Danas
Velika vijest iz Indije, sud je tamo naredio liječnicima da poprave svoj rukopis i počnu pisati čitko!

BBC piše kako cijeli svijet razumije o čemu priča indijski sudac koji je u jednom teškom kaznenom slučaju dobio liječnički izvještaj na kojem nije mogao pročitati niti jedno, jedino slovo!

Šokirani sudac zatražio je od Vlade da u kurikulume na medicinskima fakultetima uvedu lekcije o rukopisu te požure digitalizaciju recepata. Dok se to ne dogodi - zahtijeva da liječnici svoje recepte i nalaze pišu velikim, tiskanim slovima.

A u rubrici net.hr-a 'Pitamo vas': Možete li vi pročitati liječnički rukopis? 

Indija krenula u 'obračun' s rukopisom liječnika: Možete li vi pročitati što doktori pišu?