Indija krenula u 'obračun' s rukopisom liječnika: Možete li vi pročitati što doktori pišu?
Velika vijest iz Indije, sud je tamo naredio liječnicima da poprave svoj rukopis i počnu pisati čitko!
BBC piše kako cijeli svijet razumije o čemu priča indijski sudac koji je u jednom teškom kaznenom slučaju dobio liječnički izvještaj na kojem nije mogao pročitati niti jedno, jedino slovo!
Šokirani sudac zatražio je od Vlade da u kurikulume na medicinskima fakultetima uvedu lekcije o rukopisu te požure digitalizaciju recepata. Dok se to ne dogodi - zahtijeva da liječnici svoje recepte i nalaze pišu velikim, tiskanim slovima.
A u rubrici net.hr-a 'Pitamo vas': Možete li vi pročitati liječnički rukopis?
