Imamo detaljan popis: Evo u kojim trgovinama i pekarnicama ove nedjelje možete obaviti kupovinu
Prema izmjenama Zakona o trgovini, hrvatski trgovci mogu odabrati samo 16 nedjelja u godini u kojima će raditi. Provjerili smo kako će trgovine, pekarnice i trgovački centri raditi ove nedjelje.
TRGOVINE
KONZUM - Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, možete pronaći OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TOMMY - Popis trgovina koje će biti otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi.
SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
KTC - Radno vrijeme trgovina u nedjelju pogledajte OVDJE.
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
ZAGREB
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će otvorene u nedjelju.
CITY CENTER ONE - Ove nedjelje oba zagrebačka City Centra One ne rade.
SPLIT
JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.
MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.
OSIJEK
MALL OSIJEK - Trgovine u ovom trgovačkom centru će ove nedjelje biti zatvorene.
RIJEKA
TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi ove nedjelje.
