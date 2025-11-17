Četnici su 'čistili kuću po kuću', ali ono što su radili Arkanovci: Imali su jezivu parolu...

Punih 87 dana Vukovar je pružao nadljudsku, gotovo mitsku obranu protiv daleko moćnijeg neprijatelja.

No, 18. studenoga 1991., iscrpljen do posljednjeg daha, grad heroj je pokleknuo.

Opsadu, masakriranje i potpuno uništenje Vukovara nisu provodili samo pripadnici bivše Jugoslavenske narodne armije (JNA), nego i pobunjeni Srbi, Teritorijalna obrana Srbije i Vojvodine, te dvije ozloglašene paravojne sile: četnici Vojislava Šešelja i Arkanovi Tigrovi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Šešeljevi četnici - glasnici mržnje i smrti

Četnički vojvoda Vojislav Šešelj, glavni promotor zločinačke ideje Velike Srbije sa zapadnom granicom Virovitica–Karlovac–Karlobag, 90-ih je svojim huškačkim govorima raspirivao mržnju i pozivao na istrebljenje Hrvata.

Foto: Afp/afp/profimedia

Kao vođa Srpske radikalne stranke, mobilizirao je dobrovoljce, slao ih u Hrvatsku, u 'srpske zemlje', i otvoreno poticao progon.

U Skupštini Srbije tada je hladno poručio da je 'obrana granica Velike Srbije' važnija od 'nekih slučajnih žrtava', dodajući bešćutno: 'Tko im je kriv – htjeli su rat, imaju rat.'

Na terenu, u Vukovaru, Šešelj je zapovijedao:

„Nijedan ustaša ne smije živ otići iz Vukovara!“

Dr. Vesna Bosanac: Čula sam ga kako zapovijeda uništenje grada

Ravnateljica vukovarske ratne bolnice, pokojna dr. Vesna Bosanac, svjedočila je u Haagu protiv Šešelja.

Foto: Dubravka Petric/posebna Ponuda

"Čula sam ga za vrijeme agresije i napada na Vukovar. I to nekoliko puta preko motorole kako je dolazio, kako je hrabrio i tjerao te svoje borce da moraju Vukovar što prije uništiti, da će sve sravniti sa zemljom. To sam čula. Osobno ga nisam vidjela u Vukovaru. Vidjela sam ga tek u Haagu jer sam bila tamo svjedok", prisjetila se svojedobno dr. Bosanac ratne 1991. godine u razgovoru za Anadolu Agency (AA)

A što je Šešelj govorio svojim dobrovoljcima pred polazak u agresiju na Hrvatsku 1991., potvrđuje i snimka na kojoj govori:

„Braćo Srbi, junački srpski četnici, danas idete u rat, danas idete da oslobodite srpski Vukovar i da odbranite srpsku Slavoniju... Idete da vratite slavu srpskom oružju. Sarađivat ćete s jedinicama jugoslavenske armije jer je to naša armija. Ona je pre svega srpska armija.“

Foto: Marja Illic/afp/profimedia

Dobivene šljemove od JNA prebojani u crnu četničku boju

Zahvaljujući sačuvanim dokumentima vojne obavještajne službe Republike Srpske Krajine (RSK), koji nisu uništeni u njihovom paničnom bijegu tijekom Oluje 1995., danas se mogu precizno rekonstruirati odluke i ciljevi velikosrpske agresije.

Mirko Valentić, u djelu Rat protiv Hrvatske 1991.–1995., piše da je Šešelj 23. studenoga 1991. u Benkovcu govorio o svojim „ratnim iskustvima“ i ulozi četnika u završnim operacijama osvajanja Vukovara.

Ponosno je isticao kako su četnici prebojili šljemove JNA u crnu četničku boju, na njima nacrtali simbol bijelog orla, te „osvajali kuću po kuću“ dok je JNA „tukla tenkovima i haubicama“.

Foto:

"Prema riječima Šešelja zapovjedništvo nad četnicima preuzeli su, djelomično oficiri JNA. Budući da JNA nije imala dovoljno ljudstva, zbog svakodnevnog osipanja i dezertiranja u mobiliziranim brigadama Vojvodine, Srbije i Crne Gore, ponestalo je u Vukovaru ljudstva koje bi' osvajalo kuću po kuću'. Budući da je JNA svakodnevno gubila ljude zbog dezertiranja, četnici su preuzeli posao čišćenja posljednjih braniteljskih uporišta“, zapisao je Valentić.

Njihov zapovjednik, Milan Lančužanin zvani Kameni, u potpunosti je surađivao s JNA.

Arkanovi Tigrovi – simbol straha, nasilja i krvi

Posebno brutalni bili su Arkanovi Tigrovi, paravojna formacija kojom je zapovijedao Željko Ražnatović Arkan. U studenu 1991., njihovo djelovanje bilo je ključno u posljednjoj fazi bitke za Vukovar.

Dana 3. studenoga 1991., u koordinaciji s elitnim postrojbama JNA, izveli su napad kojim je Borovo Naselje odsječeno od ostatka grada. Nakon pada Vukovara, Arkanovi Tigrovi nisu stali - nastavili su pomagati JNA u napadima na crtu Osijek -Vinkovci, zauzimajući okolna sela i šireći teror.

Krvavi trag iza 'elitne' postrojbe

Ta postrojba, poznata i kao Srpska dobrovoljačka garda, osnovana je u listopadu 1990. kod manastira Pokajnica po nalogu Službe državne bezbednosti (SDB). Službena zadaća bila im je etničko čišćenje i „slamanje morala“ hrvatskih branitelja.

U stvarnosti, radili su ono što je i sam režim od njih očekivao – ubijali, silovali, pljačkali i palili.

Nosili su crne uniforme, vozili vojne džipove, paradirali sa specijalnim strojnicama i živim tigrovim mladunčetom kao maskotom. Njihova krilatica bila je jeziva: 'Zarobljenike ne uzimamo.'

Kako piše Dušan Viro u knjizi Slobodan Milošević – Anatomija zločina, Tigrovi su bili „nagrađeni“ pravom nesmetane pljačke “oslobođenih” područja, uključujući pražnjenje bankarskih sefova, šverc goriva i cigareta, pa čak i prostituciju na okupiranim teritorijima. Dok je Hrvatska krvarila, Arkan i njegovi ljudi stvorili enormno bogatstvo.

Foto: Carl Pedersen/alamy/profimedia

Dok su Šešeljevi četnici i Arkanovi Tigrovi ostavljali krvavi trag po Istočnoj Slavoniji, Vukovar je umirao na koljenima, ali nije kleknuo duhom. Njegova obrana i patnja ostali su simbol hrvatske žrtve i otpora, a stradanje grada i danas odzvanja kao upozorenje protiv mržnje i ludila rata.

POGLEDAJTE VIDEO: Ratni zapovjednik Vukovara o zadnjim danima pakla: 'Rekao sam mu Jean, mi padamo...'