Ne donose navijači samo nogometnu groznicu: HZJZ upozorava na 'zaboravljene' bolesti

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi okupit će milijune navijača iz svih krajeva svijeta, a hrvatski epidemiolozi upozoravaju da velika međunarodna okupljanja ne donose samo sportsko uzbuđenje, nego i povećani rizik od širenja zaraznih bolesti.

Upravo zbog velikog broja kontakata u zračnim lukama, javnom prijevozu, hotelima, navijačkim zonama i na stadionima, postoji mogućnost izloženosti uzročnicima bolesti koje su u Hrvatskoj godinama pod kontrolom ili su praktički nestale zahvaljujući cijepljenju.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) posebno upozoravaju na bolesti poput ospica, dječje paralize i difterije, koje su u pojedinim dijelovima svijeta i dalje prisutne. Putnicima koji planiraju odlazak na prvenstvo savjetuju da prije puta provjere svoj cjepni status i nadoknade eventualno propuštena cijepljenja.

Rizik je nizak, ali ne i nepostojeć

Dodatni oprez preporučuje se osobama koje će prije odlaska na Mundijal boraviti u zemljama pogođenima epidemijom ebole, poput Demokratske Republike Kongo i Ugande. Iako je za navijače koji putuju isključivo u SAD, Kanadu i Meksiko rizik od zaraze ebolom vrlo nizak, epidemiolozi podsjećaju da se bolest prenosi izravnim kontaktom s krvlju i tjelesnim tekućinama zaražene osobe ili životinje.

"Preporučuje se izbjegavati kontakt s bolesnim osobama, krvlju i tjelesnim tekućinama, ne dirati umrle osobe, ne sudjelovati u skrbi za bolesne bez zaštite, izbjegavati kontakt s divljim životinjama i ne konzumirati meso divljih životinja. Na ebolu treba posumnjati ako se unutar 21 dan nakon boravka u području epidemije pojave povišena temperatura, jaka slabost, bolovi u mišićima, glavobolja, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu ili neobjašnjivo krvarenje. U tom slučaju treba se odmah telefonom javiti liječniku ili epidemiološkoj službi i navesti podatke o putovanju", piše na stranici HZJZ-a.

Posjetiteljima određenih područja Meksika savjetuje se i konzultacija s epidemiologom zbog mogućeg rizika od malarije, posebice ako planiraju putovanja izvan gradova domaćina utakmica.

HZJZ upozorava da bi navijači tijekom putovanja trebali posebno paziti na higijenu ruku, izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju simptome zaraznih bolesti, piti zdravstveno ispravnu vodu te koristiti zaštitu protiv uboda komaraca i drugih insekata.

Stručnjaci ističu da se nakon povratka s velikih međunarodnih događaja često bilježi povećan broj slučajeva pojedinih zaraznih bolesti upravo zbog intenzivnih kontakata među ljudima iz različitih zemalja. Zbog toga građanima savjetuju da, ako nakon putovanja razviju simptome poput povišene temperature, osipa, proljeva ili drugih znakova bolesti, o tome obavijeste liječnika i navedu podatke o nedavnom putovanju.

Iako je rizik za većinu putnika nizak, epidemiolozi poručuju da je najbolja zaštita pravodobno cijepljenje i pridržavanje osnovnih zdravstvenih preporuka tijekom boravka na Svjetskom prvenstvu. Također nadodaju kako bi putnici trebali ponijeti dovoljnu količinu lijekova koje redovito uzimaju, putno zdravstveno osiguranje te osnovne podatke o svojim bolestima, lijekovima i alergijama.