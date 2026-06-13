Potres u HSLS-u: Nakon sukoba zbog Povorke ponosa Budiša ostao bez važne funkcije

Predsjedništvo HSLS-a raspravilo je na sjednici u subotu, kako navode, javne istupe koji su posljednjih dana privukli pozornost javnosti te je usvojilo zaključke, a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika.

Predsjedništvo je jednoglasno iskazalo puno povjerenje predsjedniku stranke Dariju Hrebaku i snažnu potporu politici koju vodi, navodi se u priopćenju HSLS-a koji je dio vladajuće većine.

Pod Hrebakovim vodstvom, dodaje se, HSLS će do sljedećih parlamentarnih izbora nastaviti graditi prepoznatljiv politički identitet moderne, liberalne, reformske i uključive opcije koja okuplja ljude oko slobode, odgovornosti i jednakih prilika za sve građane.

U Predsjedništvo stranke ulazi Valentina Čanađija, gradonačelnica Čazme, umjesto Gabriele Bošnjak.

Sjednica Predsjedništva HSLS-a održana je nakon što se Budiša u nedjelju, po pisanju medija, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice i članice HSLS-a Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju.

'HSLS vraća energiju tamo gdje pripada'

„Žalimo što su događaji posljednjih dana zasjenili teme koje su građanima doista važne. HSLS svoju energiju vraća tamo gdje pripada: gospodarskom razvoju, učinkovitijoj javnoj upravi, jačanju lokalne samouprave te zaštiti građanskih prava i sloboda”, navodi se u priopćenju koje je potpisao Hrebak.

Na sjednici su većinom glasova usvojeni zaključci po kojima ta stranka ostaje pri svojim temeljnim vrijednostima: osobnim slobodama, jednakosti pred zakonom, ljudskim pravima i uvažavanju različitosti.

„Najstarija smo liberalna stranka u Hrvatskoj. Otvoreno i uključivo društvo za nas nije fraza, nego civilizacijski standard kojem Hrvatska treba težiti. Pravo svakog čovjeka da slobodno izražava vlastiti identitet, bez diskriminacije i stigmatizacije, temeljna je vrijednost liberalne demokracije. HSLS je zagovara dosljedno i to se neće mijenjati”.

Istodobno, dodali su, pojedinačni istupi i osobna mišljenja koja nisu usklađena s programskim načelima i službenim politikama stranke, ne predstavljaju stavove HSLS-a. Različita mišljenja u stranci legitimna su i dobrodošla. No mjesto za njihovo raspravljanje su stranačka tijela, odgovorno i argumentirano, a ne kroz javne polemike, poručili su.