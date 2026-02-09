Očekuje se snažan prasak, Hrvatima stiglo upozorenje: 'Molimo za razumijevanje'

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) u ponedjeljak poslijepodne u većem dijelu kontinentalne Hrvatske provodi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih je moguće probijanje zvučnog zida, a građane bi mogla uznemiriti snažna buka, javlja SiB.hr.

Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona u akciji će biti od 14 do 15 sati, na visini većoj od 10 tisuća metara.

Aktivnosti će se odvijati iznad Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske te Sisačko-moslavačke županije.

Građane mole za strpljenje

Zbog probijanja zvučnog zida može se očekivati kratkotrajna pojačana buka, odnosno snažan prasak, no riječ je o normalnoj pojavi karakterističnoj kod obuka, napominje SiB.hr.

HRZ ističe da se sve aktivnosti provode u popisanim zonama letova, sukladno pravilima uporabe zračnog prostora Republike Hrvatske te uz primjenu svih sigurnosnih mjera.

Građane su pak zamolili za strpljenje i razumijevanje.

POGLEDAJTE VIDEO: MORH objavio snimku - Ovako budući hrvatski marinci uvježbavaju zračni desant