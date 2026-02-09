FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMOJTE SE UZNEMIRITI /

Očekuje se snažan prasak, Hrvatima stiglo upozorenje: 'Molimo za razumijevanje'

Očekuje se snažan prasak, Hrvatima stiglo upozorenje: 'Molimo za razumijevanje'
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell/ilustracija

Zbog probijanja zvučnog zida može se očekivati kratkotrajna pojačana buka, odnosno snažan prasak, no riječ je o normalnoj pojavi karakterističnoj kod obuka

9.2.2026.
9:29
Erik Sečić
Davor Puklavec/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) u ponedjeljak poslijepodne u većem dijelu kontinentalne Hrvatske provodi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih je moguće probijanje zvučnog zida, a građane bi mogla uznemiriti snažna buka, javlja SiB.hr

Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona u akciji će biti od 14 do 15 sati, na visini većoj od 10 tisuća metara. 

Aktivnosti će se odvijati iznad Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske te Sisačko-moslavačke županije.

Građane mole za strpljenje 

Zbog probijanja zvučnog zida može se očekivati kratkotrajna pojačana buka, odnosno snažan prasak, no riječ je o normalnoj pojavi karakterističnoj kod obuka, napominje SiB.hr

HRZ ističe da se sve aktivnosti provode u popisanim zonama letova, sukladno pravilima uporabe zračnog prostora Republike Hrvatske te uz primjenu svih sigurnosnih mjera.

Građane su pak zamolili za strpljenje i razumijevanje. 

POGLEDAJTE VIDEO: MORH objavio snimku - Ovako budući hrvatski marinci uvježbavaju zračni desant

SlavonijaAvioniHrvatsko Ratno Zarkoplovstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx