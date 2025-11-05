Hrvatski grad gotovo udvostručio božićnicu: Evo koliko će im sjedati na račune

Grad Čazma ove je godine gotovo udvostručio iznos božićnice za umirovljenike, a povećao je i prihodovni cenzus, pa će pravo na božićnicu imati svi umirovljenici čija mirovina ne prelazi 340,01 euro.

Prošle godine pravo na božićnicu imali su umirovljenici s mirovinom manjom od 270 eura mjesečno, a iznosila je 30 eura. Ove je godine gotovo udvostručena i iznosit će 50 eura, objavio je Grad na svojoj mrežnoj stranici.

Prenio je i izjavu nove gradonačelnice Valentine Čanađije kako Grad, povećanjem iznosa božićnice i širenjem kruga onih koji na nju imaju pravo, želi pokazati da misli na umirovljenike i da cijeni njihov doprinos zajednici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako podnijeti zahtjev za božićnicu?

Sve umirovljenike koji ispunjavaju uvjete Grad poziva da podnesu zahtjev za božićnicu prema uputama navedenima u javnom pozivu objavljenom na mrežnim stranicama Grada.

U 2023. pravo na božićnicu iskoristilo je 168 umirovljenika za što je u gradskom proračunu izdvojeno nešto više od pet tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO: U Sloveniji božićnice za sve, u Hrvatskoj poslodavci poručuju: