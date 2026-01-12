Hrvatske vode objavile posebno priopćenje: 'Snijega ima posvuda, ali postoji olakotna okolnost'

Hrvatske vode su se oglasile priopćenjem u kojem navode da su svi vodostaji u Hrvatskoj trenutno ispod razina za proglašenje mjera obrane od poplava.

Ističu da na velikoj većini vodotoka u Hrvatskoj vodostaji su u domenama niskih do srednje niskih voda, a to znači da bi bez većih problema trebali prihvatiti najavljeno pojačano otapanje snijega u idućim danima.

"Snijega ima posvuda na području kontinentalne Hrvatske.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavodanajviše snijega mjere postaje Zavižan (60 cm) i Sljeme (60 cm). Na području Gorskog kotara i Like bilježi se u prosjeku 20-30 cm snijega: Plitvička jezera 30 cm, Gračac 25 cm, Gospić 24 cm, Ogulin 20 cm, Delnice 20 cm. U Hrvatskoj Kostajnici ima 18 cm, Karlovac 12 cm, Sisak 10 cm. Na području sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije u prosjeku ima 5-15 cm snijega: Ilok 15 cm, Krapina 12 cm, Varaždin 11 cm, Zagreb-aerodrom 10 cm, Požega 10 cm, Koprivnica 10 cm, Slavonski Brod 7 cm, Osijek 7 cm, Daruvar 6 cm, Bjelovar 6 cm, Kutjevo 5 cm, Zagreb-Maksimir 4 cm, Slatina 4 cm.

Potrebno je napomenuti kako je već prethodnih dana došlo do značajnog smanjenja u visini snježnog pokrivača na većini mjernih postaja u Hrvatskoj (max. visine snijega na dane 7. i 8. siječnja 2026. godine iznosile su: Gospić 51 cm, Ogulin 39 cm, Karlovac 29 cm, Ilok 28 cm, Zagreb-Maksimir 24 cm, Varaždin 24 cm, Sisak 20 cm, Krapina 20 cm, Slavonski Brod 14 cm, Osijek 12 cm).

Relativno povoljne okolnosti što se tiče snijega su i na području Slovenije gdje ga ima u prosjeku od 5 - 15 cm (Črnomelj 16 cm, Celje 13 cm, Postojna 11 cm, Ljubljana 10 cm, Maribor 9 cm). Slične vrijednosti snijega izmjerene su i na području Bosne i Hercegovine (Zenica 25 cm, Tuzla 24 cm, Banja Luka 9 cm, Prijedor 8 cm, Bihać 4 cm).

Zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj

Od sutra, 13. siječnja 2026. godine, očekuje se zatopljenje na području cijele Hrvatske, ali isto tako i u susjednim zemljama Sloveniji i Bosni i Hercegovini koje će dovesti do daljnjeg otapanja snijega. Izgledno je da ipak neće doći do jako naglog zatopljenja i velikog skoka u porastu temperature zraka tako da se očekuje lagano, odnosno postepeno topljenje snijega, a koje bi vodotoci trebali primiti bez većih poteškoća i bez značajnijeg porasta vodostaja. Maksimalne dnevne temperature u ovom tjednu očekuju se do +10°C dok se noćne očekuju blizu 0°C što će pogodovati sporijem otapanju snijega.

Olakotna okolnost je i ta što se uz najavljeno zatopljenje ne očekuju znatnije količine kišnih oborina u idućih 7 dana. Nešto malo više kiše očekuje se na području Jadrana i predjela uz Jadran u količinama od 5 - 20 mm u idućih 5 dana dok se na kontinentalnom dijelu Hrvatske očekuje uglavnom suho vrijeme.

Prema trenutačno dostupnim podacima i prognozama, najavljeno zatopljenje ne bi trebalo uzrokovati probleme s naglim porastom vodostaja niti povećati rizik od pojave poplava. Unatoč povoljnoj situaciji, preporučuje se i dalje svakodnevno praćenje hidroloških i meteoroloških prognoza DHMZ-a kako bi se, u slučaju eventualnih promjena, moglo pravodobno reagirati", navode u Hrvatskim vodama.

