Hrvatska pošta reagirala na Reddit objavu: 'Pozivamo korisnike da nam se što prije jave'

Hrvatska pošta reagirala je na tekst objavljen na portalu Net.hr pod naslovom 'Objava otkrila kaos u cijeloj Hrvatskoj, ljudi su bijesni: 'Već 30 dana nisam dobio ništa!'.

"U tekstu je temeljem nekoliko neprovjerenih objava na internetskom forumu istaknuto „zabrinjavajuće stanje poštanskih usluga u državi“. Navedena tvrdnja nije točna niti istinita jer ne postoji općeniti problem s dostavom. Oko 2.500 poštarica i poštara svaki mjesec uruče milijune pošiljaka svih vrsta. Na toliku količinu pošiljaka može doći do poteškoća u dostavi, no uvijek se radi o lokaliziranim i kratkotrajnim situacijama, a ne o 'sustavnom i općenitom problemu', kako je navedeno u tekstu", stoji u reakciji Hrvatske pošte.

Nadalje, navode kako je u tekstu selektivno istaknut podatak da je Hrvatsku poštu „u razdoblju od 18 mjeseci do kraja 2024. godine napustilo gotovo dvije tisuće zaposlenika“ čime se stvara dojam da kompaniji nedostaje dvije tisuće radnika, što također, navode u Pošti, nije točno.

'Ne postoji značajan nedostatak radnika'

"Konkretno, u 2024. godini iz Hrvatske pošte otišlo je 1.230 operativnih radnika, a u istom periodu zaposlena su nova 1.192 radnika. Drugim riječima, ne postoji značajan nedostatak radnika. Nove radnike kontinuirano tražimo zbog širenja opsega posla i rasta paketnog poslovanja koje je samo u 2025. raslo za gotovo 20% u odnosu na rekordnu 2024. kada smo uručili gotovo 18 milijuna paketa", stoji u reakciji Hrvatske pošte.

Napominju kako Hrvatska pošta dijeli sve izazove po pitanju radne snage s ostatkom domaćeg gospodarstva.

"U Pošti je zaposleno gotovo 9.000 radnika od čega je većina na operativnim radnim mjestima. Na tržištu je upravo to najtraženiji segment radne snage, a s obzirom na kontinuirani rast opsega poslovanja i broja paketa, naša potreba za novim radnicima u operativi je konstantna", navodi Hrvatska pošta.

Nadalje, tvrde kako je Pošta prošle godine tri puta povećala plaće operativnim radnicima, što čini ukupno povećanje plaće od 20 posto u 2025. godini, te ukupno gotovo 80 posto od 2017. godine.

'Pozivamo korisnike da nasm se što prije jave'

"Kontinuiramo ulažemo i u sustave nagrađivanja kako bi radnici kroz jednostavan modela kriterija upravljanjem svoje produktivnosti mogli utjecati na povećanje varijabilnog dijela plaće, a 2024. godine uvedena je i dodatna nagrada za lojalnost od 1.200 eura za poštare i vozače. Hrvatska pošta svojim radnicima nudi široki spektar pogodnosti: božićnice, uskrsnice, regres, naknade za prijevoz, dodatke za radni staž, mogućnost rada na puno ili nepuno radno vrijeme, fleksibilno radno vrijeme, dodatno zdravstveno osiguranje, sistematske preglede, subvencionirane troškove prijevoza i prehrane, kartice za sportske sadržaje, mogućnost neograničenih edukacija u području rada, kao i jasne sustave napredovanja i nagrađivanja", napominju u Hrvatskoj pošti.

"Vezano uz pojedinačne slučajeve koje ste istaknuli u tekstu, pozivamo korisnike da nam se što prije jave kako bismo mogli provjeriti svaku situaciju na terenu i ispraviti eventualne nepravilnosti. Za sva pitanja i prijave stojimo na raspolaganju preko našeg Kontaktnog centra na broju: 072 303 304, e-poštom na adresi: kontakt.szk@posta.hr, putem online obrasca na: https://obrasci.posta.hr/kontakt ili u najbližem poštanskom uredu", stoji u reakciji Hrvatske pošte.

