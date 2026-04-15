Hrvatska pošta predstavila nove marke od kojih će vam rasti zazubice

Hrvatska pošta od 15. travnja stavlja u optjecaj tri nove prigodne marke iz serije "Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi" koja izlazi svake druge, parne, godine.

Ovoga puta, na markama su motivi slavonski kulen (ili slavonski kulin), sir lički škripavac i ludbreški hren. Autor maraka nominalne vrijednosti označene slovnom oznakom A zagrebački je dizajner Dean Roksandić.

Nove marke tiskane su tehnikom višebojnog ofseta u arčićima s 9 maraka i u nakladi 25.000 primjeraka po motivu, a izdanje prati i prigodna omotnica prvog dana (FDC), objavila je Hrvatska pošta.

Kulen, sir i hren

Slavonski kulen (Slavonski kulin) trajna je kobasica proizvedena od mješavine najkvalitetnijih dijelova svinjskog mesa, leđne slanine, soli i začina koja se tijekom najmanje 150 dana podvrgava procesima fermentacije, hladnog dimljenja, sušenja i zrenja. Proizvodi se u Slavoniji, u cijeloj Vukovarsko-srijemskoj, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji te u dijelovima Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. Njegova posebnost temelji se na tradicionalnom postupku proizvodnje te fizičkim i organoleptičkim svojstvima proizvoda, a povijesni dokazi pokazuju da proizvodnja u Slavoniji ima tradiciju dužu od 200 godina.

Foto: Hrvatska pošta/Dean Roksandić

Lički škripavac je mekani, masni sir koji se dobiva koagulacijom sirovoga ili pasteriziranoga punomasnoga kravljeg mlijeka pomoću sirila i mljekarske kulture te odvajanjem sirutke. Proizvodi se bez zrenja zbog čega nema kore. Ovaj sir ima mekano-gumenastu konzistenciju, cilindričnog je ili četverokutnog oblika. Svojstvo škripavosti zadržava, ovisno o kvaliteti mlijeka, prvih 5 do 7 dana, a škripavost nastaje zbog visokog udjela mliječne masti i proteina u mlijeku što je posljedica posebnog načina prehrane krava na ovom području. Lički škripavac proizvodi se u Lici, u tri administrativne regije, i to većim dijelom u Ličko-senjskoj županiji, a manjim dijelom u Zadarskoj i Karlovačkoj županiji.

Foto: Hrvatska pošta/Dean Roksandić

Ludbreški hren je korijen povrtne kulture dobivene kultivacijom samonikle biljke hrena koja kao autohtona vrsta i istoimena čuvana sorta raste jedino na zemljopisnom području Varaždinske županije. Ludbreški hren odlikuje ljutina, oštrina i osvježavajući okus, a konzumira se kao svjež proizvod, prije svega kao prilog i dodatak jelima. Nudi se na tržištu od Božića do Uskrsa, a mogućnost prodaje svježega korijena tijekom ovako dugoga razdoblja je u činjenici da hren ostaje vani na otvorenom i vadi se postupno od kraja listopada i preko zime, dok je biljka u mirovanju. Ostavljanje proizvoda u polju do kasne jeseni jedno je od nasljeđa lokalnih proizvođača koji usmenom predajom tehnologije proizvodnje s generacije na generaciju žele sačuvati ovu autohtonu čuvanu sortu sa svim njezinim obilježjima. Razne novine, gastronomski vodiči i časopisi spominju Ludbreški hren kao tipičan proizvod Varaždinske županije što svjedoči o njegovu ugledu stečenom tijekom vremena i neprekidne prisutnosti u poljoprivredi i gastronomiji ovoga kraja.

Foto: Hrvatska pošta/Dean Roksandić

POGLEDAJTE VIDEO Vrt, lubenice i fotografija s Paga: Priča poljskog veleposlanika kojem je Hrvatska postala drugi dom