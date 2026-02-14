FREEMAIL
'VEŽITE SE LANCIMA' /

HDZ žestoko raspalio po Možemo!: 'Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti...'

HDZ žestoko raspalio po Možemo!: 'Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti...'
Foto: Morh

Ministar obrane Ivan Anušić nedavno je u Münchenu posjetio tvrtku KNDS, koja unapređuje borbene tenkove 'Leopard'

14.2.2026.
17:57
Andrea Vlašić
Morh
HDZ je putem svoje Facebook stranice ponovno prozvao Možemo!, kritizirajući "okupljanje aktivista" umjesto podrške jačanju obrambenih sposobnosti.

"Dok normalna, građanska, pristojna, razumna Hrvatska podržava jačanje obrambenih sposobnosti kao jamstva sigurnosti, Sandra B. opet okuplja možemovske aktiviste. Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti, vežite se lancima, lupajte loncima!", stoji u objavi HDZ-a.

"Kako su krenuli, možda će Tomislav T. pokušati zabraniti i Leoparde, a doček tih modernih njemačkih tenkova u Hrvatskoj proglasiti 'protuustavnim'", nadodali su.

Što je s leopardima?

Podsjetimo, ministar obrane Ivan Anušić nedavno je u Münchenu posjetio tvrtku KNDS, koja unapređuje borbene tenkove Leopard.

Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 tenka Leopard 2A8, opremljena najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy. Prvi Leopardi stižu 2028. godine.

Napetosti između HDZ-a i Možemo! dodatno su eskalirale posljednja dva tjedna nakon spora oko dočeka brončanih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uputio je prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe protiv Vlade, koji će biti razmatran na sjednici Gradske skupštine 24. veljače.

