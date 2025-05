Šok za MOST! Grmoja poražen u Metkoviću, a Petrovu slijedi teška bitka u drugom krugu

Aktualni gradonačelnik Metkovića, Dalibor Milan (HDZ) osvojio je treći uzastopni mandat na čelu Grada Metkovića, pobijedivši u prvom krugu izbora protukandidata Nikolu Grmoju (Most) s više od 50 posto glasova.

Za Dalibora Milan glasovalo je 54,94 posto ljudi odnosno dobio je 4243 glasova birača, dok je Grmoja osvojio 40,98 posto glasova (3165 glasova)

Milan je po struci diplomirani pravnik, a do izbora za gradonačelnika radio je kao sudski savjetnik u stalnoj službi općinskog suda u Metkoviću. Milan je i šef gradskog odbora HDZ-a Metković.

Dalibor Milan pobijedio je u drugom krugu izbora 2017. i postao gradonačelnik Metkovića. Drugi mandat na čelu Metkovića osvojio je već u prvom krugu lokalnih izbora 2021.

Most, koji već godinama ima političku bazu u Metkoviću, ponovno je na ovim izborima ušao u izbornu borbu s ambicijama da ponovno osvoji čelnu poziciju u gradskoj vlasti, koju su izgubili 2017. godine. Nikola Grmoja se želio s nacionalne vratiti na lokalnu razinu i upravljati gradom.

"Mnogi su mi govorili da mi to ne treba, da je to povratak nekoliko koraka nazad, da sam nacionalni političar, ali ni mene ni Mosta ne bi bilo bez Metkovića. Svom gradu dugujem sve, a on nazaduje zbog nesposobnosti. Idemo zajedno svom snagom za Metković", napisao je Grmoja na Facebooku u veljači ove godine kad je objavio da će se kandidirati za gradonačelnika Metkovića.

No, nije mu uspjelo.

Njegov stranački kolega i sugrađanin Božo Petrov u namjeri da postane župan dubrovačko - neretvanski također se nije proslavio. Doduše, on s 25,10 posto glasova ulazi u drugi krug s HDZ-ovcem Blažom Pezom za koga je glasalo 43,67 birača.

