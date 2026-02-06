Nakon teških padova opet na operaciji! Darko Milinović se javio iz bolnice, objavio i što su mu izvadili

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović objavio je na društvenim mrežama fotografiju iz bolničkog kreveta, otkrivši da je podvrgnut operativnom zahvatu.

"Jučer ja, a danas mene operirali", napisao je Milinović uz objavu, pojasnivši kako je riječ o vađenju pločice iz ključne kosti.

Kako je naveo, pločica mu je ugrađena prije godinu dana nakon ozljede zadobivene prilikom pada s motocikla na pisti u Španjolskoj. Zahvat je obavljen u zagrebačkoj Draškovićevoj ulici, a Milinović je poručio da je sve prošlo u najboljem redu.

'Pripreme za Grobnik'

"Evo jutros mi izvadili pločicu s ključne kosti. Sve dobro prošlo. Priprema za Grobnik. Pločicu mi poklonili", napisao je, uz zahvale liječnicima, medicinskom osoblju i svima koji su sudjelovali u operaciji.

Milinović je poznat kao strastveni motociklist, a tijekom godina imao je više padova. Najteža nesreća dogodila se na Grobniku prije više od pet godina, kada je pri brzini od oko 260 kilometara na sat slomio ključnu kost.

Unatoč brojnim ozljedama, čini se kako gradonačelnik Gospića ne namjerava odustati od brze vožnje i motociklističkih izazova.

