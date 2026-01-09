Stiglo upozorenje uoči opasnog fenomena: 'Prilagodite kretanje, izbjegavajte putovanja'

Zbog najavljenih niskih temperatura i moguće ledene kiše postoji mogućnost stvaranja ledenog sloja na kolnicima, nogostupima i drugim površinama, upozoreno je u petak iz zagrebačke Gradske uprave koja je sudionike u prometu pozvala da način kretanja prilagode otežanim uvjetima.

Vozače i pješake iz Grada su pozvali da kretanje prilagode otežanim i opasnim vremenskim uvjetima, a vozačima preporučili da izbjegavaju putovanja ako nisu nužna, da voze sporije uz veći razmak između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i ubrzavanja te koriste zimsku opremu i ispravne gume. Uz to naglašavaju da je poseban oprez potreban na mostovima, nadvožnjacima i u zavojima.

"Pješake pozivamo na dodatni oprez, sporije kretanje i nošenje odgovarajuće obuće, kao i izbjegavanje zaleđenih površina gdje god je to moguće", dodaje se u priopćenju.

Kolnici preventivno posuti solju

Iz Grada su naveli i da su u 11 sati na sve prometnice I. i II. reda upućeni maksimalni kapaciteti kako bi se obišli kolnici i preventivno posuli solju, a u aktivnosti Zimske službe uključeno je i 350 komunalnih djelatnika Čistoće i Zrinjevca koji nastavljaju s aktivnostima čišćenja te preventivnog soljenja pločnika, pješačke zone, tramvajskih i autobusnih stajališta i drugih površina.

"Servisne i interventne ekipe ZET-a su raspoređene duž prometne mreže. Pojačano se nadziru tramvajski koridori i tračnički sklopovi kako bi javni prijevoz funkcionirao bez poteškoća", dodaju.

Kako bi se spriječile poteškoće uzrokovane parkiranim vozilima, Sljemenska cesta bit će zatvorena za promet tijekom vikenda 10. i 11. siječnja, a zatvaranje će se odnositi na sva osobna vozila, osim vozila ZET-a, dostave za planinarske domove, vozila Parka prirode Medvednica te komunalnih vozila, stoji u priopćenju.

