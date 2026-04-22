NOVA PRIJETNJA /

Google upozorava: Kvantni napadi mogu 'razbiti' Bitcoin dosad neviđenom brzinom

22.4.2026.
16:05
Ivan Trajković
Novo upozorenje koje dolazi od istraživača kompanije Google ponovo je pokrenulo debatu o sigurnosti kripto-valuta: vrijeme za zaštitu Bitcoin i Blockchain mreže od kvantnih kompjutera možda istječe brže nego što se ranije mislilo.

Prema novim analizama Googlea, napredak u kvantnoj kompjutera značajno smanjuje količinu resursa potrebnih da se zaobiđe postojeće šifriranje i enkripcija na kojoj se zasniva Bitcoin.

Istraživači navode da bi budući kvantni sutavi mogli razbiti zaštitu privatnih ključeva i do 20 puta, te 50 puta brže i efikasnije nego što su ranije procene sugerisale.

To znači da bi sada u teoriji, bilo moguće da napadač dođe do privatnog ključa korisnika u roku od samo nekoliko minuta, što je dovoljno brzo da presretne i zloupotrebi transakciju prije nego što ona bude potvrđena.

Sigurnost Bitcoina danas se oslanja na matematički problem poznat kao 'Elliptic Curve Discrete Logarithm', a klasični kompjuteri praktično ne mogu to riješiti u razumnom vremenu.

S druge strane, ikvantni kompjuteri, koristeći tzv. 'Shor' algoritam, mogli bi to učiniti znatno brže. 

Stručnjaci ipak naglašavaju da takva prijetnja još nije neposredna. Današnji kvantni kompjuteri raspolažu sa svega nekoliko stotina 'kubita', dok bi za ozbiljan napad bilo potrebno višestruko više: procjene govore o stotinama tiuća stabilnih 'kubita'.

Ipak, tempo razvoja ove tehnologije sugerira da bi se takvi kapaciteti mogli pojaviti već početkom narednog desetljeća.

Dodatna zabrinutost dolazi i od mogućnosti takozvanog scenarija 'prikupi sada, dešifriraj kasnije', u kojem hakeri već danas mogu prikupljati podatke sa Blockchain mreže za kriptovalute, te da prič razvoj kvantnih kompjutera kako bi ih kasnije kompromitirali.

Posebno su izloženi korisnici čiji su javni ključevi već otkriveni kroz prethodne kripto transakcije.

Ipak, rješenje postoji kroz takozvane post-kvantne kriptografije, odnosno novih algoritama otpornih na kvantne napade, iako njihova implementacija u Bitcoin mrežu predstavlja veliki izazov.

Zbog decentralizovane prirode Blockchain sistema, svaka promena zahteva širok konsenzus tehnološke i globalne kripto zajednice, što će možda potrajati i - godinama.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
