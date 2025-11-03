Europski div opomenuo kineskog giganta: 'Zabranit ćemo vas zbog pedofilskih porno lutaka!'

Francuski ministar gospodarstva Roland Lescure zaprijetio je zabranom Sheina u Francuskoj ako se dječja pornografija ponovno bude prodavala na njegovoj platformi.

Gostujući u ponedjeljak u emisijama RMC i BFMTV Lescure reagirao je na otkriće prodaje lutaka s dječjom pornografijom na web stranici Shein.

"Ovo je prešlo granicu. Ovi užasni predmeti su ilegalni", bio je zgrožen ministar.

"Želim biti vrlo jasan: ako se ovakva ponašanja ponove, bit ćemo u okviru svojih prava i tražit ću da se platforma Shein zabrani na francuskom tržištu. To je u zakonu", upozorio je ministar gospodarstva, precizirajući da bi se to moglo odnositi na "terorističke akte, trgovinu drogom i dječju pornografiju".

Najavio je i da će se provesti sudska istraga koja će morati "utvrditi razloge zašto je ovakav proizvod završio na tim platformama", nastavio je ministar.

Shein, koji je redovito kritiziran zbog promicanja ultra-brze mode, prijavljen je francuskim vlastima zbog marketinga seks lutaka pedopornografske prirode, koje su, prema navodima azijskog giganta e-trgovine, uklonjene s njegove platforme.

Već kaznočo Wish

Francuska je već na ovaj način sankcionirala web stranicu Wish kada su 2021. utvrdili da mnogi prodani proizvodi - uključujući igračke, nakit i električne uređaje - nisu u skladu s europskim sigurnosnim standardima.

Suočena s odbijanjem platforme da ukloni opasne artikle ili upozori kupce, vlada je naredila njezino uklanjanje s tražilica (poput Googlea) i iz trgovina aplikacija.

U praksi, Wish više nije bio vidljiv u Francuskoj, iako je stranica ostala tehnički dostupna putem svoje izravne adrese. Mjera je imala za cilj zaštititi potrošače i potaknuti tvrtku da se pridržava sigurnosnih propisa.

Godine 2023., nakon napora za usklađivanje s propisima, Wishu je dopušten povratak na francuske tražilice.

