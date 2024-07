Županijski sud u četvrtak je bivšem ministru i poduzetniku Hrvoju Vojkoviću odredio 11 mjeseci rada za opće dobro te novčanu kaznu u iznosu od 25 tisuća eura u okviru nagodbe u slučaju afere Tulipan.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Županijski sud Vojkovića je proglasio krivim za subvencijsku prijevaru i krivotvorenje isprava u vezi tri projekta, uključujući izgradnju staklenika, sufinanciranu od strane EU-a.

"Sporazum stranaka koji smo zaključili s Uredom europskog tužitelja, donesena je presuda, stranke su se odrekle prava na žalbu i presuda je postala pravomoćna. Presuda je osuđujuća, kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro i primjerena sporedno novčanoj kazni", kazala je Vojkovićeva odvjetnica Željka Pokupec za RTL.

Iz Ureda europskog tužitelja, slučaj je komentirao i Tomislav Kamber.

"U odnosu na drugog okrivljenika, postupak je razdvojen jer se iz zdravstvenih razloga nije mogao pojaviti na današnjoj sjednici Optužnog vijeća, međutim, i s njim je potpisan sporazum o priznanju krivnje, tako da će on biti presuđen u kraćem roku. Ovdje nije došlo do same akvizicije od strane prvookrivljenika. On je u okviru natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnio lažne podatke i tako počinio kazneno djelo subvencijske prevare, nastojeći ostvariti potporu financiranu iz europskih fondova", rekao je Kamber za RTL.

Istaknuo je da je kazna u skladu s kriminalnom količinom počinjenom od strane okrivljenika te da je Vojković prilikom prvog ispitivanja priznao krivnju.

"Naprosto se mora znati da okrivljenik nije ostvario nikakvu imovinsku korist aktivnostima koje je radio i u tom smislu, kazna od 11 mjeseci zatvora koja se mijenja radom za opće dobro na slobodi, plus sporedna novčana kazna od 25 000 eura apsolutno odgovara uloženoj kriminalnoj količini. Kazna je primjerena i poruka svim ostalima koji se nalaze u istoj situaciji, koji apliciraju na natječaje vezane za sredstva iz europskih fondova, apsolutna poruka svima je da ne čine ovakva kaznena djela", zaključio je.

